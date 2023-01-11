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MasterChef Türkiye şampiyonu belli oldu kazanan lüks cip aldı

MasterChef Türkiye şampiyonu belli oldu kazanan lüks cip aldı

MasterChef Türkiye yarışmasında kazanan isim belli oldu. Şefleri etkilemek için iddialı tabakların çıkarıldığı final bölümünde kazanan Metin oldu.

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Milyonlar, MasterChef şampiyonu kim oldu? sorusunun yanıtını arıyor. Sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'den bugün final heyecanı vardı. İki finalistin kıyasıya yarışması nefesleri kesti. MasterChef'te finali kazanan isimse büyük merak konusuydu.

Geçen sene MasterChef Türkiye birincisine şampiyonluk kupasının yanında lüks bir otomobil verilmişti. Bu sene de şampiyona lüks bir otomobil vereceği duyuruldu.

5 puan farkla kazandı 

MasterChef Türkiye yarışmasının 2022 şampiyonu Metin oldu. İlk iki aşama sonrası Kıvanç 41 Metin ise 42 puan topladı. Canlı yayında yapılan şeflerin imza tabağı olan final yemeğinde ise Metin'in yemeği daha başarılıydı. Jürilerden 70 puan alan Metin şampiyon oldu. Kıvanç ise 65 puanla yarışmayı tamamladı.

MasterChef Metin kimdir?

MasterChef Metin, ana kadro için üçüncü turda mücadele ederek finale yükselen ilk isim oldu. MasterChef Türkiye 2022'nin iddialı isimlerinden olan ilk yarışmacı Metin Yavuz, 24 yaşındadır. Bolu Mengenli olan Yavuz, 2019 Ulusal Genç Şefler Yarışması'nda birinci olmuştur. Metin Yavuz, 2014 yılından beri aşçılıkla uğraşmaktadır. Metin Yavuz, 2015 yılından itibaren de aynı işletmede çalışıyor.

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