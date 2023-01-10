Mithat Sancar: 6'lı masa diyaloğa geçerse hayır demeyiz

HDP olarak Cumhurbaşkanı adayı çıkartacaklarını belirten HDP Eş Genel Başkanı Sancar, 6'lı masanın kendileri ile doğrudan diyaloğa girmelerine de hayır demeyeceklerini söyledi.

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Cumhur İttifakı seçime Cumurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile girecek fakat muhalefette henüz bir isim üzerinde uzlaşma yok.

6'lı masa aday üzerinde tartışmaya başlayacaklarını açıklarken masanın gizli ortağı HDP de aday çıkaracaklarını duyurdu.

HDP'nin Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, bu kapsamda Habertürk'te Fatih Altaylı'ya konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sancar aday çıkaracaklarını duyursalar da 6'lı masaya kapıları kapatmadı.

HDP'li Sancar, 6'lı masanın kendileri ile görüşmek istemeleri durumunda hayır demeyeceklerini söyledi.

"Bizimle açık diyaloğa girilsin dedik"

Sancar, şöyle konuştu:

"Biz 6'lı Masa'da yer alma konusunda talebimiz ve politikamız olmadı. Onların bir araya gelebilmeleri demokrasi adına güzel bir şeydir. Kendi aralarında farklılıklara rağmen bazı temel konularda buluşmaları olumludur.

Bizimle açık diyaloğa girilsin dedik. Hakikatleri açık konuşmadıkça, hakiki siyaset üretemezsiniz, Türkiye'ye de sahici çözümler öneremezsiniz.

Bizden beklenen ne? Bizi bu hamlemizle 'AK Parti'ye avantaj sağladınız' diye eleştirenler bizden ne bekliyorlar? Sesimizi çıkarmayalım mı? Bedeller ödüyoruz, eski genel başkanımız içeride, mağduriyet olarak anlaşılmasın.

"Diyaloğa geçerlerse hayır demeyiz"

Bir taraf gelsin desin, 'biz şunları oluşturduk, program çizdik, idare edin, bize oy verin sonra Allah kerim'. Bu Türkiye için çıkış değil. 6'lı Masa doğrudan diyaloğa geçerse buna hayır demeyiz.

Biz ikinci tura kalmayı hedefliyoruz. İkinci turun dinamikleri farklıdır, o zaman konuşulur."