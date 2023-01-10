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Denizli'de orman yangını çıktı! Meteoroloji uyarmıştı alevler kısa sürede büyüdü

Denizli'de orman yangını çıktı! Meteoroloji uyarmıştı alevler kısa sürede büyüdü

DENİZLİ'de orman yangını çıktı. Yerleşim yerine yakın noktada çıkan yangının söndürülmesi için itfaiye ekipleri müdahale etmeye başladı. Yangının, Meteoroloji'nin uyarısını yaptığı şiddetli rüzgar nedeniyle büyük bir alana yayıldığı öğrenildi.

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Edinilen bilgiye göre; Merkezefendi ilçesine bağlı Başkarcı Mahallesi İsrafil Deresi mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Meteorolojinin günler öncesinden uyardığı şiddetli rüzgarında etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan yangına çok sayıda ekiple müdahale edildi.

Yangın sezonu olmaması nedeniyle sadece karadan müdahale edilen yangının kontrol altına alınabilmesi için orman ve itfaiye ekiplerinin yoğun çabası devam ediyor.

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