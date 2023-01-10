İSKİ uyardı bidonları hazırlayın! Bu ilçelerde su yok

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, İstanbul'un 5 ilçesinde su kesintisi yapılacağı açıklandı.

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Bağcılar ilçesinde yer alan Yenimahalle ve Demirkapı Mahallesi'nde yaşanacak olan su kesintisi nedeniyle, 5 saate yakın bir süre boyunca su verilemeyecek. Öğlen 14.10'da kesilen suyun akşam saat 19.00'da geleceği tahmin ediliyor. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte 10 Ocak İSKİ su kesintisi listesi.



İSKİ tarafından yayımlanan arıza-kesinti listesiyle birlikte, İstanbul'un 5 ilçesinde su kesintisi yaşanacağı duyuruldu. İstanbul'un hangi ilçelerinde suların kesildiği ve suların saat kaçta geleceği merak ediliyor. İşte 10 Ocak İSKİ su kesintisi listesi.