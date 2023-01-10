Emniyetin deposundan çalıp sattı! 232 bin mermi için mahkeme ceza yağdırdı

MUĞLA İl Emniyet Müdürlüğü deposundan 232 bin mermi çalınmasına ilişkin yargılanan sanıklar hakkında karar çıktı. 9 bin mermiyi çalarak satan emniyet çalışanı Mehmet Akkuzu toplam 13 yıl 3 ay hapis cezası aldı. Mermileri satın alan baba oğula ise ayrı ayrı 8 buçuk yıl ceza verildi.

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Muğla İl Emniyet Müdürlüğü deposundan 232 bin mermi çalınmasına yönelik 4'ü tutuklu, 2'si tutuksuz 6 kişinin yargılandığı davanın karar duruşması, Muğla 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Davada sanıklar hakkında karar çıktı.

9 bin mermi çaldı, pişmanım dedi

232 bin mermiden 9 bin mermiyi çaldığını kabul eden, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü çalışanı Mehmet Akkuzu, karar öncesi yaptığından pişman olduğunu söyledi.

İki ceza birden aldı

Mermiler için devlete 59 bin 400 lira ödediği öğrenilen Akkuzu'ya mahkeme, hırsızlıktan 4 yıl 6 ay, 6136 sayılı kanuna muhalefetten ise 8 yıl 9 ay hapis cezası verdi.

Mermileri satın alan 2 kişiye 8 yıl ay hapis

Aydın’ın Çine ilçesinden gelerek mermileri Mehmet Akkuzu'dan alan Osman Demir'e 8 yıl 6 ay, Osman Demir'in oğlu Sertaç Demir'e de yine 8 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Mermileri satın alan av bayii sahibi serbest

Çine'de mermileri ücret karşılığı alan av bayii sahibi Hakan Girgin'in 6 yıl hapis cezası ile cezalandırılarak tahliye edildiği belirtildi.

2 sanığın dosyası ayrıldı

Davada tutuksuz yargılanan Mehmet Çelebi ve dedesi Mehmet Çelebi hakkında suçun seri yargılama çerçevesinde kalması nedeniyle, dosya ayrılarak savcılığa gönderildi.