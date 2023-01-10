BUDO seferlerine kötü hava engeli

Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferleri hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) internet sitesi üzerinden konuya ilişkin açıklama yapıldı. İşte iptal olan seferler...Abone ol
Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) internet sitesi üzerinden hava koşulları nedenilye iptal edilen seferleri açıkladı.
Duyuruya göre, saat 15.25 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) ve 15.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri gerçekleştirilemeyecek.
Ayrıca, BUDO'nun 14.00'teki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ile Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de aynı gerekçeyle yapılamadı.