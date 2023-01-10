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BUDO seferlerine kötü hava engeli

BUDO seferlerine kötü hava engeli

Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferleri hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) internet sitesi üzerinden konuya ilişkin açıklama yapıldı. İşte iptal olan seferler...

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Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) internet sitesi üzerinden hava koşulları nedenilye iptal edilen seferleri açıkladı.

Duyuruya göre, saat 15.25 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) ve 15.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Ayrıca, BUDO'nun 14.00'teki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ile Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de aynı gerekçeyle yapılamadı.

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