Erdoğan'dan 6'lı masaya sert tepki: "6 kaptan bir gemiyi batırır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''Yüz Yüze Türkiye Esnaf Buluşması'' programında esnafa peş peşe müjdeleri sıralarken yaklaşan seçim öncesi muhalefetin kurduğu altılı masaya yüklendi. Altılı masanın açıkladığı Cumhurbaşkanı modeline tepki gösteren Erdoğan, "Altı kaptan bir gemiyi batırır. Parlamenter sistem diye yola çıktılar sonunda dünyada eşi benzeri olmayan bir sistem icat ettiler" ifadelerini kullandı.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen "Yüz Yüze Türkiye Esnaf Buluşması" programında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan esnafa yeni müjdeleri açıklarken, 6'lı masaya da göndermede bulundu.

Seçime 4-5 ay kaldı ama hala karşımıza çıkabilen veya çıkartılabilen bir aday yok. Gerçi haklarını yemeyelim, bir masa kurmuşlar etrafına 6 kişi koymuşlar, bir de masa dışından var 7. Herkes bir aday ismi beklerken, masadan çıka çıka ülkeyi 6 kişi yönetecekleri kararı çıktı.

"6 kaptan bir gemiyi batırır"

6 kaptan bir gemiyi batırır, tek kaptanla bir gemi gider. Bunlar 6 kişiyle ülkeyi yönetmeye talibiz diyorlar. Parlamenter sistem adı altında çıktıkları yolda döndüler dolaştılar eşi benzeri olmayan bir yolla devam ettiler.

"Bir tane davula 6 tane tokmak birden inecek"

Oyu millet verecek, ülkeyi 6 tane kayyum yönetecek. Bir tane davula 6 tane tokmak birden inecek. Millet ülkeyi yönetecek cumhurbaşkanı arıyor, bunlar farklı şeyler arıyor. Bu millet bu oyunu bozar arkadaş, bozar.

Uzaktan kumandayla hareket edecek bir cumhurbaşkanı adayına oy verin demek milletin aklıyla oyun oynamak demektir. Milletimiz ne böyle bir adaya oy verir ne de itibar eder. Horozun çok olduğu yerde sabah olmazmış derler.

"Bostan korkuluğu" benzetmesi

Söz konusu modelle seçilecek Cumhurbaşkanının konumunu da eleştiren Erdoğan, "Bu modeldeki Cumhurbaşkanının, Anadolu'da kargaların uzak dursun diye koruduğu bostan korkuluğundan daha fazla iradesi, şahsiyeti, iktidarı olması mümkün mü?" ifadelerini kullandı.

Milletimiz sivil vesayetine karşı çıkacak

Bu ülkede 6 ayda bir seçim yapıldı. İstikrar kalmış mıydı? Hayır? Parlamenter sistem adı altında çıktıkları yolda döndüler dolaştılar eşi benzeri olmayan bir yolla devam ettiler. Anayasanın vermediği bir yetkiyi kullanmaya çalışmanın adı, demokrasi değil sivil darbe teşebbüsüdür. Milletimiz sivil vesayetine karşı çıkacak.