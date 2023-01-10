Alkış iddiası! Kılıçdaroğlu'ndan çok sert çıkış: Komuta kademesi haddini bilsin

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu esti gürledi. Bahçeli'ye Sinan Ateş cinayeti üzerinden yüklenen Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, kendisini eleştirirken komutanların alkış tuttuğunu iddia ederek "Komuta kademesi haddini bilsin siyaset askerin işi değildir. Herkes haddini bilecek herkes bulunduğu makamın ne olduğunu anlayacak." dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kendisini eleştirirken askerlerin alkışladığını iddia eden CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Komuta kademesi haddini bilsin siyaset askerin işi değildir." dedi.

Kılıçdaroğlu Bahçeli'ye de Sinan Ateş cinayeti üzerinden yüklendi ve "Mafya ile fotoğraf vere vere gençlere yanlış mesaj verdin. Bir şehit var ortada bu kan ortada kalmayacak. Azmettiricileri teslim edeceksin şimdi çık istediğin kadar bağır. " diyerek seslendi. İşte Kılıçdaroğlu'nun sözlerinden satır başları:

"Partilerin kapatılması askeri dönemlere ait gelenecektir"

-Yeni bir yüzyıla huzur içinde girmeliyiz. Seçimler önemli seçimler. Siyasal partilerin kapatılması askeri dönemlere ait gelenektir. Hangi siyasi partinin iktidar olup olmayacağını 85 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı karar verecektir. Hazine yardımını keserek demokrasi dışı uygulamaları kabul etmiyoruz. Tehdit ediyorlar. Gücü elinde tutan tehdit ediyorlar. Dokunulmazlıklar kaldırmak için komisyonu topluyorlar CHP'lilerin milletvekillerinin ben dahil dokunulmazlıkları kaldırmazsanız namertsiniz. Biz hesap vermekten korkmayız. Korkmuyoruz, korkmayacağız. İnandığımız yolda kararlılıkla yürüyeceğiz.

-Türkiye'nin sorunlarını benden öğreniyorlar. Sokağa çıkıp dert dinleyemiyorlar. Sandık gelince dersinizi alacaksınız.

"Komuta kademesi haddini bilsin siyaset askerin işi değildir"

-Malum beyefendi tank palet fabrikasına gitti bir sürü laf etti Erdoğan bildiğimiz Erdoğan. Cumhurbaşkanlığının ne olduğunu bilmiyor. Mahalle kabadayısı gibi o makama oturulmaz. O makama küfür etmek yakışmaz. Öyle bir noktaya geldi ki zavallı kendi trolü oldu. Biz CHP olarak bize düşeni cesurca yaptık değişmeyi bildik başardık. Değişimi savunduk bize oy veremeyen kişiler haksızlığa uğradığında onların yanında olduk. Erdoğan ne yaptı? Dün eleştirdiği her şeye kendisi dönüştü. Dün beni siyasal olarak eleştirirken kendisini askerlere alkışlatır oldu.

-Askerlerin alkışlaması şahsen hiç umurumda değil ama devlet açısında büyük bir çürümenin göstergesidir bu. Etrafınıza siyaset koridorlarında kariyer devşiren askerler koyarsınız elinizde bol yıldızlı, apoletli Orta Doğu üniformaları kalır.

- Komuta kademesi haddini bilsin siyaset askerin işi değildir. Herkes haddini bilecek herkes bulunduğu makamın ne olduğunu anlayacak. Siyaset mi yapmak istiyorlar çıkarsınlar üniformayı Erdoğan'ın yanında hizalansınlar.

"Bahçeliye: Şimdi çık istediğin kadar bağır"

-Son sözüm Bahçeli'ye bugün çıkmış bağırıyor. Daha çok bağırırsın. Sinan Ateş bizim de evladımızdır. CHP'de ülkücü arkadaşlarımız var. CHP kardeşimizin şahidimizin hakkını savunacaktır. Madem bağırıyor daha açık konuşayım yanında azmettiricileri barındırıyorsun teslim edeceksin. Mafya ile fotoğraf vere vere gençlere yanlış mesaj verdin. Bir şehit var ortada bu kan ortada kalmayacak. Azmettiricileri teslim edeceksin şimdi çık istediğin kadar bağır. Biz Sinan'ın kızlarına adaleti getireceğiz.

"Erdoğan'a ve Bahçeli'ye soruyorum"

-Hangi yabancı askerleri terörle mücadele konusunda Türkiye'ye davet edeceksiniz? Erdoğan'a ve Bahçeli'ye soruyorum. Altı okumuzdan biri milliyetçiliktir. Hep birlikte gideceğiz mücadele edeceğiz Süleyman Şah türbesini anavatanımıza götüreceğiz. Erdoğan ve Bahçeli çatlayacak.