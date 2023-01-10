Spor salonuna giderken 7 kuruşunla öldürüldü! Gözaltına alınan şoke etti
KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde radyoloji teknisyeni Hürrem Doğan'ın 7 kurşunla öldürülmesine ilişkin akrabası gözaltına alındı. Hürrem Doğan ile İ.Ö. arasında miras sebebiyle anlaşmazlık olduğu iddia edildi.Abone ol
Radyoloji teknisyeni Hürrem Doğan (31), spor salonuna gitmek için otomobiline doğru yürüdüğü esnada silahlı saldırıya uğramış, 7 kurşunla öldürülmüş, saldırgan ise olay yerinden kaçmıştı.
Geniş çaplı inceleme başlatan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü cinayet büro dedektifleri, çok sayıda güvenlik kamera görüntüsünü incelemeye aldı.
Yapılan incelemelerde saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin, Doğan'ın akrabası İ.Ö. olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan İ.Ö., emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.