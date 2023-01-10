BIST 5.144
DOLAR 18,78
EURO 20,14
ALTIN 1.130,77
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Spor salonuna giderken 7 kuruşunla öldürüldü! Gözaltına alınan şoke etti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Spor salonuna giderken 7 kuruşunla öldürüldü! Gözaltına alınan şoke etti

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde radyoloji teknisyeni Hürrem Doğan'ın 7 kurşunla öldürülmesine ilişkin akrabası gözaltına alındı. Hürrem Doğan ile İ.Ö. arasında miras sebebiyle anlaşmazlık olduğu iddia edildi.

Abone ol

Radyoloji teknisyeni Hürrem Doğan (31), spor salonuna gitmek için otomobiline doğru yürüdüğü esnada silahlı saldırıya uğramış, 7 kurşunla öldürülmüş, saldırgan ise olay yerinden kaçmıştı. 

Geniş çaplı inceleme başlatan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü cinayet büro dedektifleri, çok sayıda güvenlik kamera görüntüsünü incelemeye aldı.

Yapılan incelemelerde saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin, Doğan'ın akrabası İ.Ö. olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan İ.Ö., emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Kurum'dan ikinci el konuta kampanya açıklaması! Atılacak yeni adımı duyurdu
Bakan Kurum'dan ikinci el konuta kampanya açıklaması! Atılacak yeni adımı duyurdu
Kur'an-ı Kerim’i yırtıp yakan sanıklara istenen ceza belli oldu
Kur'an-ı Kerim’i yırtıp yakan sanıklara istenen ceza belli oldu
Tüketici hakem heyetleri başvurularının yarısı, vatandaşın lehine sonuçlandı
Tüketici hakem heyetleri başvurularının yarısı, vatandaşın lehine sonuçlandı
Bakan Nebati peşin peşin uyardı: Radarımız var yanlış yapana gereğini yaparız
Bakan Nebati peşin peşin uyardı: Radarımız var yanlış yapana gereğini yaparız
Devlet Bahçeli Ümit Özdağ'a 'istihbarat fosili' dedi! Özdağ, "Türkeş sana MİT'çi dedi" cevabı verdi
Devlet Bahçeli Ümit Özdağ'a 'istihbarat fosili' dedi! Özdağ, "Türkeş sana MİT'çi dedi" cevabı verdi
Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'den son dakika EYT açıklaması! 300 bin geçici işçi kadroya giriyor
Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'den son dakika EYT açıklaması! 300 bin geçici işçi kadroya giriyor
HDP'ye kapatma davasında kritik gün! Yargıtay Başsavcısı: HDP, PKK'nın askeri alma şubesi gibi
HDP'ye kapatma davasında kritik gün! Yargıtay Başsavcısı: HDP, PKK'nın askeri alma şubesi gibi
Bakan Koca'dan "sahte kanser ilacı" iddialarına cevap: "Ülkemize bir kutu dahi girmedi"
Bakan Koca'dan "sahte kanser ilacı" iddialarına cevap: "Ülkemize bir kutu dahi girmedi"
Yapayalnız bıraktıkları kızları ölen aile cenazeyi bile kabul etmedi
Yapayalnız bıraktıkları kızları ölen aile cenazeyi bile kabul etmedi
MHP, "seçim çalışmaları" için Kızılcahamam'da kampa girecek
MHP, "seçim çalışmaları" için Kızılcahamam'da kampa girecek
CHP ve İYİ Parti, AK Parti'nin randevu talebini reddetti! AK Parti 'başörtü' için istemişti
CHP ve İYİ Parti, AK Parti'nin randevu talebini reddetti! AK Parti 'başörtü' için istemişti
Sanayi üretimi Kasım ayında yıllık yüzde 1,3 azaldı
Sanayi üretimi Kasım ayında yıllık yüzde 1,3 azaldı