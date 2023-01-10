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Bakan Nebati peşin peşin uyardı: Radarımız var yanlış yapana gereğini yaparız

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bakan Nebati peşin peşin uyardı: Radarımız var yanlış yapana gereğini yaparız

Hazine Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Yeni Evim Projesinde fırsatçılara karşı her türlü tedbiri aldıklarını belirterek uyardı.

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Bakan Nebati, dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. “Fiyat sabitleme ya da indirime gitme" çağrısına birçok sektörün katılım gösterdiğini belirten Nebati, vatandaşların da haksız fiyat artışları karşısındaki bilinçli duruşunun enflasyonla mücadelede tamamlayıcı bir rol oynadığını belirtti.

"Yanlış yapana gereğini yaparız"

Nebati, Yeni Evim Projesinde fırsatçılara karşı her türlü tedbiri aldıklarını dile getirerek, "Fiyatlama kontrollerini yaptık, radarımız var, bizim risk analiz merkezimiz tüm verilere sahip, yanlış yapana gereğini yaparız. Vergi Denetim Kurulu gerekli çalışmaları yapar." diye konuştu.

"Elimizde çok sağlam veriler var"

Tapuda konut rayiç bedellerinin düşük gösterilmesi konusunun Türkiye'nin kangren konularından biri olduğunu ifade eden Nebati, "Konut fiyatlarının yükselmiş olması rayiç bedelleriyle gerçek fiyatlar arasındaki marjı çok genişletti. Bu konuda elimizde çok sağlam veriler var. Satıcı da alıcı da dikkat etsin. Bu kangrenin üzerinden gelecek çok ciddi bir çalışmamız var." değerlendirmelerinde bulundu.

Memur maaş zammının yüzde 30 artırılmasına yönelik gereken kaynak için Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak gerekli tedbirleri aldıklarını ifade eden Nebati, ayın 16'sında muhabirlerle yıl değerlendirmesi yapacaklarını ifade etti.

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