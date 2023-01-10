Kamu işçilerine büyük ikramiye! Direkt yatacak T.C kimlik numarası sonuna dikkat...
Milyonlarca işçinin cebini rahatlatacak ikramiye için tarih netleşti. İşçiler 12 bin 401 lira ikramiye alacak. T.C. Kimlik numarası sonu 0,2,4,6,8 olanlara dört taksitte ödenecek ve başvuru alınmayacak.
Geçtiğimiz yıllarda da yapılan ikramiye ödemelerinin 2023 tutarı ve tarihleri belirlendi. Cumhurbaşkanı kararına göre kamu çalışanlara verilecek ikramiyenin ilk yarısı 27 Ocak’ta ödenecek.
İkramiyenin ikinci yarısı ise 14 Nisan’da hesaplara yatacak. Maden işçileri bu ikramiyeyi 22 Aralık’ta tek seferde alabilecek.
Kamu işçileri her yıl olduğu gibi bu yıl da 52 günlük ikramiye yani tediye ödemesine hak kazanabiliyor. Kamu kurumlarında taşerondan kadroya alınan işçilere de ilave tediye veriliyor.
700 bin kamu işçisi önce maaş zammı alacak sonra da ikramiyelerini hesaplarında görecek. 2023 yılında ikramiyelerin dört taksitte ödenmesi planlanıyor.