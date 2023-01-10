BIST 5.134
DOLAR 18,78
EURO 20,15
ALTIN 1.131,17
HABER /  POLİTİKA

Devlet Bahçeli Ümit Özdağ'a 'istihbarat fosili' dedi! Özdağ, "Türkeş sana MİT'çi dedi" cevabı verdi

Devlet Bahçeli Ümit Özdağ'a 'istihbarat fosili' dedi! Özdağ, "Türkeş sana MİT'çi dedi" cevabı verdi

MHP lideri Devlet Bahçeli bugünkü Meclis Grup toplantısında Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ için, "İstihbarat fosili", Zafer Partisi'ne de Casuslar Şebekesi" dedi. Ümit Özdağ, "Rahmetli Türkeş’in hapishaneden yazmış olduğu el yazısı mektupta kimin ismini “ajan” olarak verdiğini de bütün ülkücüler gayet iyi biliyorlar" cevabı verdi.

Abone ol

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, günler sonra ilk kez  ismini anmadan Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş suikastıyla ilgili açıklama yaparken, Zafer Partisi’ni ve partinin Genel Başkanı Ümit Özdağ’ı hedef aldı. Ümit Özdağ'a 'istihbarat fosili, Zafer Partisi'ne de "casuslar şebekesi" dedi. Ümit Özdağ, Bahçeli'ye Alparslan Türkeş'e ait olduğu iddia edilen mektupla cevap verdi. 

Ümitsiz vaka, İstihbarat fosili...

"Adına zafer denilen yenilmiş ve casusların şebekesine dönmüş marjinal bir partinin ümitsiz vakası, ‘Hepimiz katilin kim olduğunu biliyoruz’ açıklamasıyla Cumhuriyet savcılarının görev alanına giren bir açıklamada bulundu" diyen Devlet Bahçeli, "Bu istihbarat fosiline bildiklerini sormak kuşkusuz şerefli Türk savcılarının ana görevi olduğunu buradan hatırlatmak, gereğinin yapılmasını istemek hem çağrım hem de görevimdir” diye konuştu.

Seviyesiz bir açıklama

Bahçeli’nin sözlerine yanıt veren Ümit Özdağ aynı sertlikte ifadeler kullandı:

– Bu seviyesiz açıklamaya Zafer Partisi olarak vereceğimiz tek cevap var… Sinan Ateş’in bir komployla, uyuşturucu tüccarlarına, torbacılara öldürtülmesinden sonra bir başsağlığı mesajı yayımlamayan, ailesine “Başınız sağ olsun” demeyen, arkadaşlarına “Başınız sağ olsun, Allah rahmet eylesin” demeyen bir kişinin hezeyanlarına vereceğimiz hiçbir cevap yoktur.

Türkeş'in mektubunu herkes biliyor

– Zafer Partisi, Atatürk çizgisindeki Türk milliyetçilerinin partisidir; AK Parti gibi Türkiye’yi yıkıma sürükleyen bir partinin payandası değildir. Hiçbir zaman da olmayacaktır. Söz istihbarat servislerinden açılmışken; rahmetli Türkeş’in hapishaneden yazmış olduğu el yazısı mektupta kimin ismini “ajan” olarak verdiğini de bütün ülkücüler gayet iyi biliyorlar. Hadi oradan sen de…

ÖNCEKİ HABERLER
Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'den son dakika EYT açıklaması! 300 bin geçici işçi kadroya giriyor
Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'den son dakika EYT açıklaması! 300 bin geçici işçi kadroya giriyor
HDP'ye kapatma davasında kritik gün! Yargıtay Başsavcısı: HDP, PKK'nın askeri alma şubesi gibi
HDP'ye kapatma davasında kritik gün! Yargıtay Başsavcısı: HDP, PKK'nın askeri alma şubesi gibi
Bakan Koca'dan "sahte kanser ilacı" iddialarına cevap: "Ülkemize bir kutu dahi girmedi"
Bakan Koca'dan "sahte kanser ilacı" iddialarına cevap: "Ülkemize bir kutu dahi girmedi"
Yapayalnız bıraktıkları kızları ölen aile cenazeyi bile kabul etmedi
Yapayalnız bıraktıkları kızları ölen aile cenazeyi bile kabul etmedi
MHP, "seçim çalışmaları" için Kızılcahamam'da kampa girecek
MHP, "seçim çalışmaları" için Kızılcahamam'da kampa girecek
CHP ve İYİ Parti, AK Parti'nin randevu talebini reddetti! AK Parti 'başörtü' için istemişti
CHP ve İYİ Parti, AK Parti'nin randevu talebini reddetti! AK Parti 'başörtü' için istemişti
Sanayi üretimi Kasım ayında yıllık yüzde 1,3 azaldı
Sanayi üretimi Kasım ayında yıllık yüzde 1,3 azaldı
Bir ay önce göreve gelmişti! İstifa şoku yaşandı
Bir ay önce göreve gelmişti! İstifa şoku yaşandı
Korkunç olay! Çöp poşetlerinde 5 erkek cesedi bulundu
Korkunç olay! Çöp poşetlerinde 5 erkek cesedi bulundu
Forklift ile çuvalların arasında sıkışan işçi öldü
Forklift ile çuvalların arasında sıkışan işçi öldü
Steven Caulker'den Fenerbahçe itirafı: Kendime kızgınım
Steven Caulker'den Fenerbahçe itirafı: Kendime kızgınım
Devlet Bahçeli'den Sinan Ateş cinayetiyle ilgili önemli açıklamalar
Devlet Bahçeli'den Sinan Ateş cinayetiyle ilgili önemli açıklamalar