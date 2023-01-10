Devlet Bahçeli Ümit Özdağ'a 'istihbarat fosili' dedi! Özdağ, "Türkeş sana MİT'çi dedi" cevabı verdi

MHP lideri Devlet Bahçeli bugünkü Meclis Grup toplantısında Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ için, "İstihbarat fosili", Zafer Partisi'ne de Casuslar Şebekesi" dedi. Ümit Özdağ, "Rahmetli Türkeş’in hapishaneden yazmış olduğu el yazısı mektupta kimin ismini “ajan” olarak verdiğini de bütün ülkücüler gayet iyi biliyorlar" cevabı verdi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, günler sonra ilk kez ismini anmadan Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş suikastıyla ilgili açıklama yaparken, Zafer Partisi’ni ve partinin Genel Başkanı Ümit Özdağ’ı hedef aldı. Ümit Özdağ'a 'istihbarat fosili, Zafer Partisi'ne de "casuslar şebekesi" dedi. Ümit Özdağ, Bahçeli'ye Alparslan Türkeş'e ait olduğu iddia edilen mektupla cevap verdi.

Ümitsiz vaka, İstihbarat fosili...

"Adına zafer denilen yenilmiş ve casusların şebekesine dönmüş marjinal bir partinin ümitsiz vakası, ‘Hepimiz katilin kim olduğunu biliyoruz’ açıklamasıyla Cumhuriyet savcılarının görev alanına giren bir açıklamada bulundu" diyen Devlet Bahçeli, "Bu istihbarat fosiline bildiklerini sormak kuşkusuz şerefli Türk savcılarının ana görevi olduğunu buradan hatırlatmak, gereğinin yapılmasını istemek hem çağrım hem de görevimdir” diye konuştu.

Seviyesiz bir açıklama

Bahçeli’nin sözlerine yanıt veren Ümit Özdağ aynı sertlikte ifadeler kullandı:

– Bu seviyesiz açıklamaya Zafer Partisi olarak vereceğimiz tek cevap var… Sinan Ateş’in bir komployla, uyuşturucu tüccarlarına, torbacılara öldürtülmesinden sonra bir başsağlığı mesajı yayımlamayan, ailesine “Başınız sağ olsun” demeyen, arkadaşlarına “Başınız sağ olsun, Allah rahmet eylesin” demeyen bir kişinin hezeyanlarına vereceğimiz hiçbir cevap yoktur.

Türkeş'in mektubunu herkes biliyor

– Zafer Partisi, Atatürk çizgisindeki Türk milliyetçilerinin partisidir; AK Parti gibi Türkiye’yi yıkıma sürükleyen bir partinin payandası değildir. Hiçbir zaman da olmayacaktır. Söz istihbarat servislerinden açılmışken; rahmetli Türkeş’in hapishaneden yazmış olduğu el yazısı mektupta kimin ismini “ajan” olarak verdiğini de bütün ülkücüler gayet iyi biliyorlar. Hadi oradan sen de…