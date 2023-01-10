Bir ay önce göreve gelmişti! İstifa şoku yaşandı

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Cevdet Akınal ve yönetim kurulu görevinden istifa etti. Akınal, "Gaziantep sevdalılarının yolunu açmak amacıyla bugün itibarıyla görevimizden ayrıldığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız" dedi.

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Gaziantep Futbol Kulübü'nde istifa şoku yaşandı. Spor Toto Süper Lig'de zor günler geçiren ve son 13 maçta sadece 1 galibiyet alabilen Gaziantep ekibinde yaklaşık bir ay önce tekrar göreve seçilen Başkan Cevdet Akınal ve yönetim kurulu istifa etti.

Konu ile ilgili açıklama yapan Cevdet Akınal, Gaziantep’in beklentilerini karşılayacak ve renkleriyle şanlı Antep Savunmasını sembolize eden kırmızı siyahlı formaya katkı sunmak isteyecek Gaziantep sevdalılarının yolunu açmak amacıyla bugün itibarıyla görevimizden ayrıldığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verdi.