Kılıçdaroğlu sosyal medyadan duyurdu: 6 ay sonra 5 yıl satışı yasaklanacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, konut fiyatları ve kiralarla ilgili hükümeti eleştirerek, "6 ay sonra, beş yıllığına yabancıya konut satışı yasağı getireceğiz" dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, konut fiyatları ve kiralardaki artışlarla ilgili olarak bir açıklama yaptı.

Ev sahibi olmanın giderek zorlaştığına vurgu yapan CHP lideri, "Kiralar da şiştikçe şişiyor. Vatandaşımıza öz vatanında zulüm var. 6 ay sonra, beş yıllığına yabancıya konut satışı yasağı getireceğiz. Fiyat dengesi oluşmadan yasak kalkmayacak. Öncelik kendi insanımızdır" dedi.