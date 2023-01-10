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Kemal Öztürk 'ikinci turda Erdoğan kesin kaybeder' dedi nedenini açıkladı

Kemal Öztürk 'ikinci turda Erdoğan kesin kaybeder' dedi nedenini açıkladı

HDP'nin kendi adayıyla seçime girme kararı hangi ittifaka yarayacağı tartışılıyor. Seçimin ikinci tura kalması halinde HDP seçmeninin Erdoğan’ın karşısındaki adaya oy vereceğini iddia eden yazar Kemal Öztürk, "Bu durumda ikinci turda Erdoğan kesin kaybeder." dedi.

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HDP'nin kendi adayıyla seçimlere girme kararının etkisi konuşulmaya devam ediyor.

2023 seçimlerine aylar kala dengeleri değiştirebilecek bu kararın Cumhur ittifakına mı yoksa altılı masaya mı yarayacağı köşe yazarlarının da gündeminde.

HDP yüzünden Millet İttifakı'na tereddütü azaltır

"HDP’nin aday çıkarması kime yaradı?" başlıklı yazısında Öztürk, ilk bakışta Cumhur İttifakı'nın lehine gibi göründüğünü, aksine kararla birlikte HDP yüzünden Millet İttifakı'na tereddüt edenlerin önünü açtığını yazdı.

Sahadaki gözlemlerine yer veren Öztürk, "İttifak açısından HDP etkisinin ne kadar önemli olduğunu İç Anadolu ve Karadeniz’i gezince rahatlıkla anlarsınız" ifadelerine yer verdi.

İkinci tur hesapları

"Seçimin ikinci tura kalması halinde Cumhur İttifakı’nın işi çok zorlaşacak3 iddiasında bulunan yazar, sebebinin de HDP olduğunu belirterek yazısını şu kritik değerlendirmelerle tamamladı:

"HDP’nin kendi adayını çıkarması, en çok ikinci turda hayati rol oynayacak. Doğal olarak Erdoğan’ın karşısındaki aday kimse ona verir diye aklımıza geliyor.

Bu durumda ikinci turda Erdoğan kesin kaybeder. Fakat HDP yetkililerinin “ikinci turda her adayla görüşürüz” açıklaması durumun çantada keklik olmadığını gösteriyor.

HDP Erdoğan ile pazarlık yapamaz mı? Yapar yapmasına da tabanını nasıl ikna eder?

Mesela Demirtaş’ın serbest kalması karşılığında Erdoğan’ı destekliyoruz dese tabanları ikna olup Erdoğan’a oy verir mi? Bu hamur daha çok su götürür..."

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