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Denizli'de işçi servisi devrildi! Ölü ve yaralılar var

Denizli'de işçi servisi devrildi! Ölü ve yaralılar var

DENİZLİ'de bir fabrikada çalışan işçileri taşıyan servis midibüsü kontrolden çıkarak yan yattı. Meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı.

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Denizli'nin Serinhisar ilçesinde bir fabrikaya işçi götüren servis midibüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

Antalya-Denizli kara yolu Serinhisar ilçesi girişinde 20 Y 4132 plakalı servis midibüsü, ilk belirlemeye göre buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak karşı şeride geçti ve devrildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Biri kadın diğeri erkek

Sağlık ekipleri, Burak Aslankıran (34) ve Fatma Öztürk'ün (26) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan 15 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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