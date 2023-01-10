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Kocaeli'de korkunç olay! Sağlık çalışanı 7 kurşunla öldürüldü saldırgan o gelmeden önce...

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Kocaeli'de korkunç olay! Sağlık çalışanı 7 kurşunla öldürüldü saldırgan o gelmeden önce...

KOCAELİ'de sağlık çalışanı korkunç bir saldırıda öldürüldü. Evden çıkıp arabasına doğru yönelen Hürrem Doğan (31) o sırada kurşunların hedefi oldu. Silahlı saldırgan tam 15 kez tetiğe bastı, kurşunların 7'si Doğan'a isabet etti.

Kocaeli'de korkunç olay! Sağlık çalışanı 7 kurşunla öldürüldü saldırgan o gelmeden önce...

Olay, İzmit ilçesi Ayazma Mahallesi 17 Ağustos Bulvarı üzerinde bulunan kalıcı konutların açık otoparkında meydana geldi. 

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Kocaeli'de korkunç olay! Sağlık çalışanı 7 kurşunla öldürüldü saldırgan o gelmeden önce...

Edinilen bilgiye göre, Hürrem Doğan (31) evden çıkıp spor salonuna gitmek için arabasına doğru yürüdüğü esnada silahlı saldırıya uğradı. 

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Kocaeli'de korkunç olay! Sağlık çalışanı 7 kurşunla öldürüldü saldırgan o gelmeden önce...

Henüz kimliği belirlenemeyen silahlı saldırgan olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

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Kocaeli'de korkunç olay! Sağlık çalışanı 7 kurşunla öldürüldü saldırgan o gelmeden önce...

Sesleri duyan ve birinin kaçtığını gören site sakinleri, Hürrem Doğan’ı da kanlar içinde yatarken gördü.

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