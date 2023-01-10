Kocaeli'de korkunç olay! Sağlık çalışanı 7 kurşunla öldürüldü saldırgan o gelmeden önce...
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KOCAELİ'de sağlık çalışanı korkunç bir saldırıda öldürüldü. Evden çıkıp arabasına doğru yönelen Hürrem Doğan (31) o sırada kurşunların hedefi oldu. Silahlı saldırgan tam 15 kez tetiğe bastı, kurşunların 7'si Doğan'a isabet etti.
Olay, İzmit ilçesi Ayazma Mahallesi 17 Ağustos Bulvarı üzerinde bulunan kalıcı konutların açık otoparkında meydana geldi.
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Edinilen bilgiye göre, Hürrem Doğan (31) evden çıkıp spor salonuna gitmek için arabasına doğru yürüdüğü esnada silahlı saldırıya uğradı.
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Henüz kimliği belirlenemeyen silahlı saldırgan olay yerinden kaçarak uzaklaştı.
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Sesleri duyan ve birinin kaçtığını gören site sakinleri, Hürrem Doğan’ı da kanlar içinde yatarken gördü.
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