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Mesai saatlerine yeni ayar! Artık her saat için ödenecek karar Resmi Gazete'de

Mesai saatlerine yeni ayar! Artık her saat için ödenecek karar Resmi Gazete'de

SGK personeli fazla çalışma ücreti ödenmesi kararı resmileşti. Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Normal mesai saatleri dışında fiilen fazladan çalışan personel fazla çalışma ücreti alacak.

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Resmi Gazete'de birçok çalışanı yakından ilgilendiren bir karar yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karara göre Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) personeli mesai saatleri dışında fiilen fazladan çalışma yapması durumunda fazla çalışma ücreti alacak. Ödenecek tutar her bir saat için 27 TL olacak.

Karar, SGK Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Sigorta Primleri ile taşra teşkilatının 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personel için geçerli olacak.

Bu kapsama dahil olan personele mesai saatleri dışında fiilen fazladan çalıştığı her saat için 27 TL ödenecek.

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