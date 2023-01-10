Fuat Uğur'dan Kılıçdaroğlu'na 50 milyar dolarlık soru Tuncay Özkan detayı

Fuat Uğur ve Barış Yarkadaş milyar dolarlık ihale alan Bayburt Grup ile ilgili açıklamalarda bulundu. Uğur "Sayın Kılıçdaroğlu ‘5’li çete’ diye adlandırdığı şirketlerin arasında neden Bayburt Grup yok? CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, CHP’yi ve Kemal Kılıçdaroğlu’nu bilgilendirmemiş." dedi.

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tv100 yazarları Hacı Yakışıklı, Barış Yarkadaş, Fuat Uğur, tv100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel, Bizim TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç; Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programına konuk olarak gündemi değerlendirdi.

Davetiye usulü ihalelerle gelirini katladığı iddia edilen Bayburt Grup dosyası programda masaya yatırıldı.

"Bu yakınlık nedeniyle onların aldığı ihaleleri yapan firma Kemal Kılıçdaroğlu’na iletilmiyor"

Uğur “Kemal Bey’in dilinde sürekli ‘beşli çete’ diye bir laf var. Bayburt Grup AK Parti döneminde 50 milyar dolarlık iş almış. Aldığı işleri başka şirketlere veriyor. Başındaki isim Abdurrahman Şentürk. Habere göre bu ihaleler 21b usulü adrese teslim ihaleler olduğu söyleniyor. Sayın Kılıçdaroğlu ‘5’li çete’ diye adlandırdığı şirketlerin arasında neden Bayburt Grup yok? Meğerse CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, CHP’yi ve Kemal Kılıçdaroğlu’nu bu konuda bilgilendirmemiş. Haberden anladığım kadarıyla Tuncay Özkan ve Bayburt Grup arasında sıkı bir diyalog var. Bu yakınlık nedeniyle onların aldığı ihaleleri yapan firma Kemal Kılıçdaroğlu’na iletilmiyor." dedi.

"Bu işi 5 ile sınırlamak doğru değil"

Yarkadaş “Bayburt İnşaatı daha önce yazdım. Sayın Kılıçdaroğlu’na “Türkiye’de büyük işleri yapan 5 firma yok, 27 firma var” dedim. Bu işi 5 ile sınırlamak doğru değil” dedim. Sayın genel başkana bu meselenin sadece 5 şirketle sınırlandırılamayacağını, 27 büyük şirketin bu ihaleleri aldığını anlatmak lazım. 27 şirketin isimlerini vatandaşın çoğu bilmiyor, Bayburt İnşaat’ta bunlardan biri” ifadelerini kullandı.