Şehri yine heyecan sardı! Su ararken petrol buldu!

Manisa'nın Salihli ilçesini bir kez daha petrol heyecanı sardı. Üzüm bağı için su arayan bir çiftçi, yine benzer bir durumla karşılaştı. Kuyudan çıkan siyah sıvı incelenecek.

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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından Salihli'de çalışmalar sürerken, geçen yıl petrol benzeri siyah sıvının çıktığı yerden yine benzer bir ihbar geldi.

Sıvı alev aldı

Zeytinlikte üzüm bağı için su arayan bir çiftçi, sondaj sırasında ham petrole benzeyen siyah sıvı ile karşılaştı. 208 metreden çıkan sıvıdan emin olmak isteyen çiftçinin tutuşturduğu sıvı alev aldı, zeytin ağaçlarını tutuşturdu.

Kuyudan çıkan siyah sıvıdan incelenmek üzere numune alınacağı bildirildi.