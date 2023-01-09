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Alanyaspor Trabzonspor maçı (CANLI YAYIN)
Trabzonspor, Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Alanyaspor'la karşı karşıya geliyor.Abone ol
Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor ile Alanyaspor karşı karşıya geliyor. Alanyaspor'un ev sahipliğinde saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Mustafa Kürşad Filiz yönetecek.
ALANYASPOR 1- 0 TRABZONSPOR (CANLI)
İLK 11'LER
TRABZONSPOR: Uğurcan, Larsen, Gbamin, Hugo, Eren, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Naci, Trezeguet, Umut.
ALANYASPOR: Runarsson, Pereira, Furkan, Fatih, Balkovec, Umut, Efkan, Lusamba, Zinedine Ferhat, Efecan, Ahmed Hassan.
HAKEM: Mustafa Kürşad Filiz
STAT: Kırbıyık Holding
SAAT: 20:00
YAYIN: beIN Sports 1