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Alanyaspor Trabzonspor maçı (CANLI YAYIN)

Alanyaspor Trabzonspor maçı (CANLI YAYIN)

Trabzonspor, Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Alanyaspor'la karşı karşıya geliyor.

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Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor ile Alanyaspor karşı karşıya geliyor. Alanyaspor'un ev sahipliğinde saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Mustafa Kürşad Filiz yönetecek.

ALANYASPOR 1- 0 TRABZONSPOR (CANLI)

İLK 11'LER

TRABZONSPOR: Uğurcan, Larsen, Gbamin, Hugo, Eren, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Naci, Trezeguet, Umut.

ALANYASPOR: Runarsson, Pereira, Furkan, Fatih, Balkovec, Umut, Efkan, Lusamba, Zinedine Ferhat, Efecan, Ahmed Hassan.

HAKEM: Mustafa Kürşad Filiz
STAT: Kırbıyık Holding 
SAAT: 20:00
YAYIN: beIN Sports 1

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