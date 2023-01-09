Yılın ilk Kabine toplantısı başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak EYT, sözleşmelilere kadro...
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantıda EYT ve sözleşmelilere kadro düzenlemesi gündemde olacak. Enflasyonla mücadelede atılacak adımlar da ele alınacak.Abone ol
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantıda çalışma hayatına yönelik önemli düzenlemeler ele alınacak.
Emeklilikte Yaşa Takılanlar ve Sözleşmelilere kadro düzenlemesi masadaki en önemli konulardan olacak.
Enflasyonla mücadelede yol haritası
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki Kabine Toplantısı'nda, enflasyonla mücadele de masada. Enflasyondaki düşüşün devamı için yol haritası da belirlenecek.
Ayrıca, terörle mücadele, enerji güvenliği konusunda atılan adımlar ve dış politikadaki gelişmeler de ele alınacak.