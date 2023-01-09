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Bakan Nebati açıklayacak! Gözler yeni kredi paketinde

Bakan Nebati açıklayacak! Gözler yeni kredi paketinde

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati esnaf ve KOBİ'lere yönelik 250 milyar liralık KGF paketinin detaylarını 11 Ocak Çarşamba günü açıklayacak.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati esnaf ve KOBİ'lere yönelik 250 milyar liralık KGF paketinin detaylarını 11 Ocak Çarşamba günü açıklayacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Kredi Garanti Fonu aracılığyla esnaf ve KOBİ'lere sağlanacak 250 milyar lira finansmanın detaylarını 11 Ocak Çarşamba günü açıklayacak. 

KGF paketinde Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın uzun süredir üzerinde çalıştığı 14 başlık yer alacak.

Pakette başta kıdem tazminatı desteği olmak üzere getirilecek düzenlemelerle mali yükün işverenin omuzlarından alınması hedefleniyor.

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