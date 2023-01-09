15 Temmuz gecesiyle ilgili şaşırtan sözler! İYİ Partili Feridun Bahşi özür diledi: Espri yaptım

15 Temmuz gecesi FETÖ'ye karşı sert tweet atmaya hazırlanan Meral Akşener'e uyarı sonrası tweetin yumuşatıldığını söyleyen İYİ Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi, gelen tepkiler üzerine özür diledi, espri yaptığını savundu.

Abone ol

İYİ Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi, Genel Başkan Meral Akşener'in evinde yaşananları anlattı.

Darbenin ilk saatlerinde FETÖ terör örgütünü sert bir dille eleştiren tweet atmaya hazırlanan Akşener'le arasında geçen diyalogdan bahseden Bahşi, şunları söyledi:

"Yumuşattık"

"Dedim ki ya abla şimdi bir gün önce ben zaten bu herife sövdüm, sen de bu tweeti atarsan, bu herifler de başarılı olursa, ikimizin de kolunu, bacağını keserler bir tarafımızdan asarlar. Bunu biraz yumuşatalım. Yumuşattık 24.00'ten önce "En iyi darbe en kötü demokrasiden evladır' şeklinde..."

Bu sözler üzerine İYİ Partili Bahşi'ye kamuoyunda büyük tepkiler yağdı.

Gelen tepkiler üzerine Bahşi, bir televizyon kanalına telefonla bağlanarak, kendini "espri yaptım" sözleriyle savundu.

Bahşi, "Hem kamuoyundan, hem genel başkanımdan, hem de partili arkadaşlarımdan özür diliyorum" dedi. Bahşi daha sonra yayını terk etti.