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Erdoğan'dan iklim krizi mesajı: İnsanlığın ortak meselesidir

Erdoğan'dan iklim krizi mesajı: İnsanlığın ortak meselesidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in “İklime Dayanıklı Pakistan” konulu uluslararası konferansına video mesaj gönderdi. Dünyanın karşı karşıya olduğu iklim krizine yönelik açıklamadan bulunan Erdoğan, ''İklim değişikliği ve bunun yol açtığı sorunlar insanlığın ortak meselesidir. Türkiye bu küresel mücadeleye katkı sağlama bakımından üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmektedir.'' dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsviçre’nin Cenevre kentinde Birleşmiş Milletler ve Pakistan’ın ev sahipliğinde düzenlenen “İklime Dayanıklı Pakistan” konulu uluslararası konferansa video mesaj gönderdi.

Geçtiğimiz aylarda yaşanan sel felaketleri nedeniyle Pakistanlılara geçmiş olsun dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye olarak tarih boyunca olduğu gibi bu zor gününde de Pakistan halkını yalnız bırakmadık" dedi.

Türkiye’nin Pakistan’a 15 uçak, 13 tren ile 7 bin 500 tondan fazla insani yardım malzemesi ulaştırdığını, ilaveten yerelden temin edilen ürünlerin de afetzedeler ile paylaşıldığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ayrıca bin 630 tondan fazla insani yardım taşıyan 2 gemi gönderdik. İnşallah bu gemilerin de limanlara varmasıyla Pakistanlı kardeşlerimizin sıkıntılarının bir nebze olsun hafifleyeceğine inanıyorum. Sel felaketinin hemen ardından İçişleri ve Çevre Bakanlarımız TOKİ VE AFAD Temsilcileri ile birlikte Pakistan’ı ziyaret etti. Heyetimiz afet bölgelerinde incelemelerde bulundu ve Pakistan makamlarından bilgi aldı. Gerek belirlenen ihtiyaçların giderilmesi gerekse meselenin uluslararası kamuoyuna taşınması noktasında yoğun gayret sarf edildi" diye konuştu.

Pakistan halkının yanındayız

Türkiye’nin yanı sıra diğer ülkelerin ve uluslararası kuruluşların da Pakistan halkının yaralarını sarmaya başladığını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi;

"Ancak iklim krizinin yıkıcı etkileri karşısında daha fazla müşterek çalışmaya ihtiyaç olduğu aşikardır. İklim değişikliği ve bunun yol açtığı sorunlar insanlığın ortak meselesidir. Pakistan’da vuku bulan olay, iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Bu ve benzeri felaketlerle mücadeleyi bir strateji çerçevesinde dayanışma içinde yürütmek gerekiyor. Türkiye bu küresel mücadeleye katkı sağlama bakımından üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmektedir. Zarar gören afet bölgelerinin yanı sıra Pakistan’ın afete uğrama riski bulunan tüm bölgelerinin iklime dayanıklı şekilde yenilen inşa edilmesi yeni acılar yaşanmasının önüne geçecektir"

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