HDP şartını açıkladı! Kılıçdaroğlu, İmamoğlu y da Ali Babacan ortak aday olursa...

Seçimde kendi cumhurbaşkanı adayını çıkarma kararı alan HDP, Millet İttifakı ile ortak aday pazarlığı yapmaktan vazgeçmedi. Millet İttifakı'na aday ismi dayatan HDP, Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ya da Ali Babacan'ın ortak aday gösterilmesi durumunda aday çıkarmayacağını ilan etti. Mansur Yavaş ve Meral Akşener aday gösterilirse destek vermeyeceğini ilan eden HDP, "Meral Akşener, Kürt meselesinde yeni açıklamalar yaparsa ona da destek veririz" şartı koydu.

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HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın, "kendi adayımızı çıkaracağız" açıklamasıyla hesaplar yeniden yapılmaya başlandı. HDP'nin üst düzey bir ismi, "Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ya da Ali Babacan ortak aday olarak çıkar ve doğru bir diyalog ortamı olursa, bizimle açık bir iletişim olursa biz yine destekleriz" diyerek Mille İttifakı'na aday dayatması yaptı. HaberTürk yazarı Nagehan Alçı'ya konuşan HDP’li üst düzey bir isim şunları dile getirdi:

Kimseye mecbur değiliz ama...

"31 Mart 2019 seçimlerinde farklı bir strateji uygulandı fakat, 'HDP, bize mecbur' denirse biz buna karşı çıkarız. Kimseye mecbur değiliz. Şayet 6’lı Masa’dan olumlu bir işaret gelirse, yapıcı bir diyalog ortamı olursa elbette konuşuruz. 6’lı Masa’ya dahil olmaktan bahsetmiyoruz, HDP’yi de kapsayacak bir aday çıkarırlarsa kendi aday çıkarma kararımızı gözden geçiririz."

Akşener ve Yavaş olursa...

"Biz, Mansur Yavaş ya da Meral Akşener’in adaylığı senaryosunda kendi adayımızı çıkarırız. Bu çok net. 6’lı masa Yavaş ya da Akşener diyorsa orada müzakere zemini ortadan kalmış demektir. Tabii yanlış anlamayın hiç kimseye kategorik olarak karşı değiliz."

Üç isimden biri olursa aday çıkarmayız

"Sayın Akşener de mesela Kürt meselesinin varlığını ve demokratik zeminde çözümünü kabul eden özgürlükçü bir çizgide konuşmaya başlarsa Meral Hanım’ı da destekleriz. Şayet Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ya da Ali Babacan ortak aday olarak çıkar ve doğru bir diyalog ortamı olursa, bizimle açık bir iletişim olursa biz yine destekleriz.”