BIST 5.232
DOLAR 18,78
EURO 20,06
ALTIN 1.130,62
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Semih Tufan Gülaltay evine girmek isterken silahlı saldırıya uğradı

Semih Tufan Gülaltay evine girmek isterken silahlı saldırıya uğradı

Maltepe’deki ofisine silahlı saldırı düzenlenen Ulusal Birlik Partisi Eski Genel Başkanı Semih Tufan Gülaltay’ın bu kez yaşadığı siteye silahlı saldırı düzenlendi.

Abone ol

Olay, geçtiğimiz Pazar günü akşam saat 20.00 sıralarında Maltepe Zümrütevler Mahallesi’nde bulunan lüks bir sitede meydana geldi.

İddiaya göre, 27 Mayıs 2022 tarihinde Maltepe’deki ofisine silahlı saldırı düzenlenen Ulusal Birlik Partisi Eski Genel Başkanı Semih Tufan Gülaltay’ın yaşadığı siteye kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Gülaltay, aracından inip evine girmek istediği esnada silah sesi duydu.

Gülaltay’a sitenin dışarısında bulunan çitlerin oradan ateş edildi. Kurşunlar, sitenin giriş basamağına isabet etti. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından, polis ekipleri olayla ilgili araştırma başlattı.

Silahlı saldırıya uğrayan Semih Tufan Gülaltay, “Pazar günü saat 20.30 sıralarında evime giriş yaparken, arkadaşlar beni araçtan indirdi. O esnada bir el silah sesi duyduk. Nereden ateş edildiğini bir türlü anlamadık. Bu sabah da görevliler silahtan çıkan mermileri buldular. Olay emniyete intikal etti. Olay yeri inceleme geldi” şeklinde konuştu.

Tahliye kararının ardından silahlı saldırı

Olayın kendilerine yapılan saldırıyla bağlantılı olduğunu düşünen Gülaltay, “Daha önceden bize yapılan ikinci saldırıda bizimle beraber olan koruma arkadaşımızın öldürdüğü şahısla ilgili. Cuma günü mahkeme vardı. Arkadaşımız tahliye oldu ve bir gün sonra bu olayın yaşanması manidar. Yargıya intikal etmiş bir konu. Sorumluların yakalanacağını umuyoruz” dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Akdeniz beşik gibi sallanıyor! AFAD duyurdu son depremin şiddeti kaç?
Akdeniz beşik gibi sallanıyor! AFAD duyurdu son depremin şiddeti kaç?
Sağlık-Sen’de seçim heyecanı! Genel Sekreter Durali Baki aday olacak
Sağlık-Sen’de seçim heyecanı! Genel Sekreter Durali Baki aday olacak
MHP'den öldürülen Sinan Ateş'in babasına ziyaret
MHP'den öldürülen Sinan Ateş'in babasına ziyaret
Bakan Varank'tan Togg acıklaması
Bakan Varank'tan Togg acıklaması
Kar fena bastırdı! O ilde okullar tatil edildi
Kar fena bastırdı! O ilde okullar tatil edildi
AK Partili isim erken seçim iddialarına son noktayı koydu! Meclis olmazsa...
AK Partili isim erken seçim iddialarına son noktayı koydu! Meclis olmazsa...
Ete yeni zamlar yolda! 6 ay art arda fiyatlar yükselecek
Ete yeni zamlar yolda! 6 ay art arda fiyatlar yükselecek
Davutoğlu bu işi hepten batırdı! Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu'nun yazısı olay oldu
Davutoğlu bu işi hepten batırdı! Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu'nun yazısı olay oldu
Öğrenciler bahçede poşetin içinde buldu, polis soluğu olay yerinde aldı
Öğrenciler bahçede poşetin içinde buldu, polis soluğu olay yerinde aldı
İstanbul'da dehşet anları! Araca girip taksiciyi yumruklayarak darp etti
İstanbul'da dehşet anları! Araca girip taksiciyi yumruklayarak darp etti
Haliç Köprüsü'nde gece yarısı korkunç kaza! Ters takla attı
Haliç Köprüsü'nde gece yarısı korkunç kaza! Ters takla attı
Borcu olup ödemeyenler dikkat! O yazışmalar delil sayıldı Yargıtay son noktayı koydu
Borcu olup ödemeyenler dikkat! O yazışmalar delil sayıldı Yargıtay son noktayı koydu