AK Partili isim erken seçim iddialarına son noktayı koydu! Meclis olmazsa...

Son dönemde gündemden düşmeyen 'erken seçim' tartışması sürüyor. AK Parti içinde, yeni seçim kanunun yürürlüğe gireceği tarihin sonrasına denk gelen 16 Nisan ve 14 Mayıs tarihlerinin konuşulduğu söylenirken, bir açıklama da AK Parti TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç'ten geldi.

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AK Parti TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, haziran ayında yapılması planlanan seçimlerin öne çekileceğini doğrulayarak, mayıs ayında yapılacağının "net" olduğunu söyledi. Bilgiç, Meclisten, mayıs ayına ilişkin bir karar çıkmazsa Cumhurbaşkanı kararı ile bu sürecin işleyeceğini dile getirdi.

Son dönemde gündemden düşmeyen 'erken seçim' tartışması sürüyor. AK Parti içinde, yeni seçim kanunun yürürlüğe gireceği tarihin sonrasına denk gelen 16 Nisan ve 14 Mayıs tarihlerinin konuşulduğu söylenirken, geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, Haziran 2023'te yapılması planlanan seçimlerin "mevsimsel koşullar" sebebiyle biraz öne çekilebileceğini ifade etti.

Seçim tarihi, ülkenin bir numaralı gündemi haline gelirken, AK Parti Isparta Milletvekili TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, konuyla ilgili ekonomim.com'a açıklama yaparak olası tarihi işaret etti.

"Cumhurbaşkanı kararı ile bu süreç işleyecek"

Bilgiç, seçimin, mayıs ayı içerisinde bir tarihte olacağının "net" olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Meclisten, mayıs ayına ilişkin bir kararı çıkarabilmek mümkün olur mu olmaz mı önümüzdeki süreçte ilgili arkadaşların yapmış olacakları temaslarla netleşeceğini düşünüyorum. Öyle olmadığı takdirde Cumhurbaşkanı kararı ile bu süreç işleyecek.

6 Nisan’dan sonrası için muhalefetin açıklamaları var ama netice itibariyle bütün bu Haziran ayının takvimini de göz önüne aldığımızda en geç mayıs ayının 7'si ya da 14’ü gibi seçimlerin gerçekleşeceğini düşünüyorum. Buna bağlı olarak da zaten aday listelerinin belirlenmesi ve teslim edilmesi, nisan başına tekabül ediyor.

Nisan ayını erken bir tarih olarak görüyorum

Önümüzde de epey bir iş yükü var, ocak, şubat ve mart aylarında Meclisin çok yoğun bir çalışma içerisinde olacağını düşünüyorum. Ben siyasi partilerin kendi içlerinde bu süre içerisinde belli bir noktaya gelebileceklerine de inanıyorum.

Nisan ayını çok olası görmüyorum, partilerin hazırlık dönemleri açısından baktığımızda nisan ayını erken bir tarih olarak görüyorum."