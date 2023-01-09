BIST 5.342
DOLAR 18,78
EURO 20,07
ALTIN 1.132,82
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Sapık mali müşavir genç kıza dehşeti yaşattı! Ses kayıtları ortaya çıktı

Sapık mali müşavir genç kıza dehşeti yaşattı! Ses kayıtları ortaya çıktı

KONYA'da lise öğrencisi Ç.G. (15), staj yeri ayarlamak için gittiği mali müşavirlik ofisinde dehşeti yaşadı. Mali müşavir M.Ş'nin (42) cinsel saldırısına uğrayan genç kız polise şikayette bulundu. Gözaltına alınan M.Ş. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Abone ol

Kız meslek lisesinde muhasebe finansman bölümünde okuyan Ç.G., bir arkadaşının da staj yaptığı merkez Meram ilçesinde bulunan mali müşavirlik ofisine gitti. Burada bir süre bekleyen Ç.G., daha sonra staj yeri ayarlayacağını söyleyip çağırması üzerine mali müşavir M.Ş'nin ofisine girdi. M.Ş., iddiaya göre burada genç kızı öptü ve ardından da üzerindeki kıyafetleri açıp cinsel saldırıda bulundu.

Yaşadıklarını bir süre kimseye anlatamayan Ç.G. durumu önce okuldaki öğretmenine anlattı. Sabah'tan Tolga Yanık'ın haberine göre öğretmen, 'Kız çocuğusun, adın çıkar' dedi. Ç.G. de daha sonra istismara maruz kaldığı ofiste staj yapan arkadaşına yaşadıklarını anlattı. Arkadaşının durumu polise anlatmasını söylemesi üzerine Ç.G. eve gelen polislere istismarı uğradığını söyledi. 

Ç.G. Çocuk İzleme Merkezi'nde verdiği ifadesinde yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Arkadaşımın staj yaptığı mali müşavirlik ofisine gittim. Arkadaşım ve mali müşavirin oğlu bir takım işler için dışarı çıktı. Ofiste çalışan diğer kişide erken çıkacağın söyleyip, gitti. Beni odasına çağırdı. Oturduğum yerde yanıma geldi ve 'Çok tatlısın beni tahrik ediyorsun' dedi. Çenemden tutup beni yanağımdan öptü. Ne yapıyorsun dedim, 'Kusura bakma abim kendime hakim olamadım' dedi. Bana 'Ofis kalabalık ama ben yine de seni alırım, çok seksisin' dedi. Kolumdan tutup üzerimdeki kıyafetleri çekiştirdi.  Cinsel bölgelerim açılınca ellemeye başladı. Öpmeye çalıştıkça onu ittim. Eylemine devam edince bağırıp yardım istedim" dedi.

Ses kaydı istismarı ortaya çıkardı

Hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirten M.Ş. ise kendisini iftira atıldığını ve bu nedenle Ç.G'den şikayetçi olduğunu söyledi. Ç.G'nin savcılığa verdiği ses kaydı ise adeta M.Ş'yi ele verdi.

 




ÖNCEKİ HABERLER
HDP'nin aday kararı konuşuluyor Mehmet Barlas'ın altılı masa iddiası
HDP'nin aday kararı konuşuluyor Mehmet Barlas'ın altılı masa iddiası
Rusya ile Ukrayna arasında esir takası! Çok sayıda asker serbest bırakıldı
Rusya ile Ukrayna arasında esir takası! Çok sayıda asker serbest bırakıldı
Yılın ilk Kabine toplantısı bugün toplanacak! EYT ve sözleşmelilere kadro düzenlemesi masada
Yılın ilk Kabine toplantısı bugün toplanacak! EYT ve sözleşmelilere kadro düzenlemesi masada
EYT teklifi ne zaman yasalaşacak? Dikkat çeken son bilgiler! Erdoğan'a sürpriz EYT mektubu
EYT teklifi ne zaman yasalaşacak? Dikkat çeken son bilgiler! Erdoğan'a sürpriz EYT mektubu
Tüfekle fotoğraf çekmek isterken korkunç bir olay yaşandı
Tüfekle fotoğraf çekmek isterken korkunç bir olay yaşandı
Erdek sahilinde cesedi bulundu üniversiteli genç kızın sır ölümü
Erdek sahilinde cesedi bulundu üniversiteli genç kızın sır ölümü
Milli Muharip Uçak'ta bir aşama daha tamamlandı
Milli Muharip Uçak'ta bir aşama daha tamamlandı
Altılı masanın son toplantısından sızdı! Seçime 3 partiyle giriliyor Davutoğlu'nun istediği vekil sayısı
Altılı masanın son toplantısından sızdı! Seçime 3 partiyle giriliyor Davutoğlu'nun istediği vekil sayısı
Galatasaraylı taraftarlar, Florya'yı bayram yerine çevirdi
Galatasaraylı taraftarlar, Florya'yı bayram yerine çevirdi
Arnavutköy’de 10 bin metrekarelik fabrika kül oldu
Arnavutköy’de 10 bin metrekarelik fabrika kül oldu
İzmir’de kadın cinayeti! Sevgilisi çocuklarının gözleri önünde vurdu
İzmir’de kadın cinayeti! Sevgilisi çocuklarının gözleri önünde vurdu
Bomba kulis! Kılıçdaroğlu ile Akşener 'sağ' kökenli aday için anlaştı! O ismi biliyorum...
Bomba kulis! Kılıçdaroğlu ile Akşener 'sağ' kökenli aday için anlaştı! O ismi biliyorum...