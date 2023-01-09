Milli Muharip Uçak'ta bir aşama daha tamamlandı

Türkiye'nin havadaki gücüne güç katacak ve gururlandıracak olan Milli Muharip Uçak'ta bir aşama daha katedildi. Milli Muharip Uçak'a ilişkin yeni bir görsel paylaşıldı. Böylece 8 Mart'ta hangardan çıkış yapması beklenen bu proje için geri sayım başlamış oldu.

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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Türkiye'nin ilk milli savaş uçağı olacak Milli Muharip Uçak (MMU) için hız kesmeden çalışmalarını sürdürüyor.

Bu uçağın ilk aşamada montaj faaliyetleri ise neredeyse bitti denilebilecek seviyede.

Motorların entegrasyonu tamamlandı

MMU’da yeni bir gelişme daha yaşandı. Önceki ay iniş takımları üzerine alınan MMU prototipinin, F110 tipi motorlarının entegrasyonu da başarıyla tamamlandı. Heyecanlandıran nokta ise Milli Muharip Uçak prototipine ait olan son görselde, uçağın montaj faaliyetlerinin büyük ölçüde tamamlandığı anlaşılıyor.

Sistem entegrasyon laboratuvarlarının kurulum faaliyetleri de başladı

Bir sonraki aşamada kullanılacak olan Yıldırım Test Tesisi'nin kurulum faaliyetlerinin büyük oranda tamamlandığı projede, Demir Kuş (Iron Bird) ve sistem entegrasyon laboratuvarlarının kurulum faaliyetleri de başladı.

2023-2029 döneminde Milli Muharip Uçak Projesi'nde yeni aşamaların (detay tasarım ve kalifikasyon fazı) başlatılması planlanıyor. Bu süreçte ilk uçuşun gerçekleştirilmesi, geliştirme test uçakları ve tam boy yapısal test uçaklarının üretilmesi hedefleniyor.