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Galatasaraylı taraftarlar, Florya'yı bayram yerine çevirdi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Galatasaraylı taraftarlar, Florya'yı bayram yerine çevirdi

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray'ın deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etmesinin ardından, taraftarlar Florya Metin Oktay Tesisleri'ni bayram yerine çevirdi.

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Galatasaray'ın Fenerbahçe’yi Kadıköy’de 3-0 mağlup etmesinin ardından sarı-kırmızılı taraftarlar, galibiyet coşkusunu Florya Metin Oktay Tesisleri önünde takım otobüsü karşılayarak yaşadı.

İl Güvenlik Kurulunca alınan karar nedeniyle tribünlerde yerini alamayan Galatasaraylı taraftarlar, galibiyeti kutlamak için Florya Metin Oktay Tesislerine akın etti.

Taraftarlar takım otobüsünü meşaleler ve tezahüratlarla karşılayarak adeta bir bayram havası yaşadı. Kutlamalar geç saatlere kadar sürdü.

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