Rıdvan Dilmen Fenerbahçe hocası Jesus'a ateş püskürdü! Anadolu takımlarına karşı sevilecek hoca!

FENERBAHÇE'nin kendi evinde Galatasaray'dan 3-0 gibi bir fark yemesi Fenerbahçeli yorumcuları hayal kırıklığına uğrattı. "Galatasaray bugün Fenerbahçe'den galibiyeti fazlasıyla hak etti" diyen Rıdvan Dilmen, "Galatasaray dersine iyi çalışmış. Ne yapması gerektiğini biliyor. Bu maç 3-0'ı hak etti." diye konuştu.

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Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde Galatasaray, Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-0 mağlup ederek rakibiyle puan farkını 4'e yükseltti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, "Bir Fenerbahçeli olarak çok üzgünüm, Galatasaray'ı da kutlarım" dedi.

Altay bu sezonu bitiremez!

"Fenerbahçe iyi kötü demeden kesinlikle bir kaleci almalıdır." diyen Dilmen, "Altay, ne kadar güçlü bir karakter olursa olsun... Fenerbahçe'nin bu şekilde sezonu bitirmesi mümkün değil. Kaleci İrfan Can da şu anda hazır değil" ifadelerini kullandı. Dilmen'in açıklamaları şu şekilde:

Galatarasay fazlasıyla hak etti

- Galatasaray bugün Fenerbahçe'den galibiyeti fazlasıyla hak etti. Bir Fenerbahçeli olarak çok üzgünüm, Galatasaray'ı da kutlarım.

- Fenerbahçe, Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldı, oyunun son bölümünü mahkum oynadı. Galatasaray'a gol atamadı, 3-0 mağlup oldu.

Jesus Anadolu takımlarına karşı sevilecek hoca...

- Galatasaray bugün son derece iyi oynadı. Konya'ya gol atamadı, 1-0 yenildi. Arada atılan 6'lar, 5'ler var ya Jorge Jesus, Fenerbahçeliler'in özellikle Anadolu takımlarına karşı seveceği bir teknik direktör

Eskiden daha kora kor mücadele olurdu

- İyi takımlarda stres ve çalışkanlık olumlu motive eder. Fenerbahçeli oyuncuların reaksiyonsuzluğu maçı kaybettirdi. Eskiden Fenerbahçe daha çok kora kor mücadele ederdi.

Icardi niye uçakta karşılandı, anladık mı!

Okan Buruk'un hangi düşünce şekliyle derbiye çıktığını anlatan Dilmen, "Galatasaray'da hoca geçen hafta Berkan çok iyi oynadı dedi. Mertens iyi durumda, Oliveira'yı kullanayım. Oyunun son bölümünde Icardi gibi tecrübeyi sokarım dedi. Icardi'nin bıraktığı iz uçakta neden karşılandığını gösteren bir performans" açıklamasını yaptı.

Galatasaray dersine iyi çalışmış

Sözlerine devam eden Rıdvan Dilmen, "Ben 1-0'a göre konuşuyorum. Galatasaray dersine iyi çalışmış. Ne yapması gerektiğini biliyor. Bu maç 3-0'ı hak etti. Orjinal sol bek oynatmayarak karşıdan geleceklere karşı sen önce bir savun dedi. Rakip takım sürpriz yapmadı, 3'lü oynadı. Okan Hoca 1 hafta boyunca ne çalıştıysa bunları uyguladı" şeklinde konuştu.

Jesus'un eli ayağı düzgün takımlara karşı işi zor

Dilmen, "Jesus'un eli ayağı düzgün takımlara karşı dez avantajı var. Adana Demirspor maçı gibi... Araya oynayabilirler. Trabzon maçıyla bu maçın arasında fark yok. Galatasaray pozisyon vermedi. Galatasaray Başakşehir'e 7 attığı maç dahil bu kadar net pozisyonlar görmemiştim" dedi.

Yönetim Jesus'a karışmalı

Dilmen, Koç yönetiminin Jesus'a karışma hakkının olduğunu söyleyerek şunları kaydetti: "Yönetici, başkan, teknik direktör kısmında takıma karışma durumu vardır. Yönetimin takıma karışma hakkı vardır. Ya hocam biz niye büyük maçlarda 3'lü oynuyoruz diye sorulabilir, ayıp bir şey değil"

Dilmen, "Jesus'un öyle bir tavrı var ki istemezseniz giderim gibi... Ama bu bir kanun değil. Herkes gidebilir. Mancini de ayrıldı, İtalya Milli Takımı'na gitti" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe kesinlikle bir kaleci almalı

Derbide taraftardan tepki gören Altay Bayındır hakkında konuşan yorumcu, "Altay önemli bir kalecidir. Ama Fenerbahçe iyi kötü demeden kesinlikle bir kaleci almalıdır. Altay, ne kadar güçlü bir karakter olursa olsun... Fenerbahçe'nin bu şekilde sezonu bitirmesi mümkün değil. Kaleci İrfan Can da şu anda hazır değil" açıklamasını yaptı.