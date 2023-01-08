Ünlü işadamına 90 milyon liralık sahte senetle icra! Avukat tutuklandı terör davası açıldı

İşadamı İbrahim Karaduman'ı 90 milyon liralık sahte senetle icra ettiren avukat Aydın M. tutuklandı. 57 gayrimenkulü haczedilen iş adamının şikayeti üzerine başlatılan soruşturma tamamlandı. Sahte senedi hazırlayıp cirolayan ve icra takibi yapılmasını sağlayan 6 şüpheli hakkında, İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından dava açıldı.

Abone ol

Karaduman İnşaat ve Emlak Otomotiv'in sahibi İbrahim Karaduman'a geçtiğimiz Nisan ayında İstanbul İcra Müdürlüğünden bir tebligat geldi. Tebligata göre borçlusu olduğu 5,5 milyon dolarlık (yaklaşık 90 milyon lira) senet icra takibine konmuştu. Alacaklısı Özgür B.'ye ait görünen senet, Başaran Akyüz tarafından cirolanmıştı. İcra nedeniyle büyük bir şok yaşayan Karaduman itirazda bulundu. Borcun ve hatta imzanın kendisine ait olmadığı ifade ederek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Senet alacaklısı tanıdık çıktı

Özgür B.'nin bir örgütle işbirliği yaparak kendisini dolandırmaya çalıştığını ileri süren Karaduman, 2015'te Özgür B.'nin evini icra yoluyla satın aldığını, B.'nin boşanma aşamasındaki eşinin evdeki hakkının gasp edilmesi nedeniyle dava açınca satışın iptal edildiğini aktardı. Özgür B. ile o dönemde bir tanışıklığı olduğunu kaydeden Karaduman, yıllar boyu görmediği B. ile bu nedenle husumet oluştuğunu iddia etti.

'Avukatlar işi biliyor'

İbrahim Karaduman dilekçesinin devamında, icradan ucuza ihale kovalayan avukat Mehmet A. ile tanıştıktan sonra iş yapmaya karar verdiğini, borca konu senetteki imzaların avukat Mehmet A. ile aralarındaki sözleşmede atılan imzaların tahrif edilerek hazırlandığını öne sürdü. Karaduman, "Aramızda hiçbir ilişki olmayan bu şahıslara 90 milyon liralık bir borcumun olması mümkün değildir. Özgür B. ve Başaran Akyüz'ün iki avukatı Aydın M. ve Kübra T. senedin sahte olduğunu bile bile icra takibi başlatarak tüm mal varlığıma haciz kondu. 57 farklı gayrimenkulüm, olmayan bir borcum nedeniyle haczedildi. Satışa çıkarıldı. Olay, avukatların dâhil olduğu bir örgüt tarafından yürütülmektedir." dedi.

Sahte imzada 'hattat yöntemi' uygulanmış

İfadesi alınan Özgür B. ise, Karaduman'ın kendisine verdiği çeki, borcu karşılığında Akyüz'e verdiğini ve senedin gerçek olduğunu savundu. Adli Tıp Kurumu incelemesine gönderilen senedin sahte ve imzanın serbest taklit yöntemiyle oluşturulduğu saptandı. Avukat Aydın M.'nin sahte olduğunu bildiği halde senedi icra takibine koyduğu tespit edildi.

Sahte senetle 90 milyon liralık vurgun

Sahte imza ile 90 milyonluk senet düzenleyen avukat Aydın M., avukat Mehmet A., Özgür B. ve Başaran Akyüz'ün işbirliği içerisinde olarak hareket ettiği belirlendi. Aydın M. tutuklandı. Aydın M.'nin örgütlü şekilde birden fazla zengin aileyi, hazırladığı sahte senetle soymaya çalıştığı ortaya çıktı. Şüphelilerden Özgür B., Can A., Başaran A. ile Barış Y.'nın alınan ifadelerinde; senetlerin gerçek olduğunu, adli tıp raporu sonucunun doğru olmadığını, bu konuyla ilgili daha önceden yapılan bir soruşturmanın olduğunu, üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmediklerinin beyan etti.

Terör savcılığınca dava açıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından olayla ilgili yürütülen soruşturma sonunda sahte senedi hazırlayarak icra takibine koyan 6 şüpheli hakkında Kamu Kurum ve Kuruluşlarının araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık ve Resmi Belgede Sahtecilik suçundan dava açıldı. Hazırlanan iddianamede Adli Tıp Raporunda haklarında icra takibi yapılan senetlerdeki borçlu imzalarının müştekiler İbrahim Karaduman ve Rıfat Cem Dinçer'e ait olmadığının belirtildiği, yapılan HTS ve Baz Analiz çalışmaları sonucunda söz konusu bu senetlerden dolayı müştekiler hakkında icra takibi başlatan alacaklılar ile senetlerdeki lehtarların sürekli olarak bir araya geldikleri kaydedildi.

Ağır Ceza'da yargılanacaklar

Yine iddianamede, senet alacaklısı olan Başaran Akyüz'ün senette lehtar olup senedi kendisine ciro eden Özgür B. ile arasındaki hukuki alacağa dair herhangi bir belge sunamayıp doğrudan İbrahim Karaduman hakkında Adli Tıp Raporunda sahte olduğu tespit edilen senet ile haksız yere icra takibi başlattığı kaydedildi. 15'er yıla kadar hapis istemiyle dava açılan şüpheliler İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanması talep edilirken, iki avukat hakkında ise fezleke düzenlendi. Dava, ilerleyen günlerde görülecek.