Fenerbahçe, Galatasaray derbisi! İlk 11'de sürpriz var canlı olarak takip edin...

FENERBAHÇE ile Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasındaki dev derbide karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe Ülker Stadı'ndaki kapışma saat 19.00'da başladı. Yılın ilk derbisini, hakem Halil Umut Meler yönetiyor. Derbi maç beIN Sports'tan canlı yayınlanıyor. Derbiyle ilgili her şeyi dakika dakika İnterhethaber canlı yayınında olacak...

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2023 yılının ilk derbi maçında Fenerbahçe ile Galatasaray kapışıyor. Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasındaki Fenerbahçe, hakem Halil Umut Meler yönetiyor. Maçta Meler'in yardımcılığını Mustafa Emre Eyisoy ve Süleyman Abay yapıyor. Müsabaka, beIN Sports'tan canlı yayınlanıyor.

Yılın ilk derbisinde ilk 11'ler belli oldu.

Fenerbahçe: Altay, Osayi-Samuel, Gustavo, Szalai, Serdar, Ferdi, Arao, Crespo, King, Rossi, Batshuayi

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Berkan, Oliveira, Mertens, Rashica, Kerem, Barış Alper

Dakika dakika canlı anlatım

26'... ÜÇÜNCÜ ARI KART... Sacha Boey, düdükten sonra topu yere vurarak gösterdiği tepki nedeniyle hakem Halil Umut Meler tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

26'... İKİNCİ SARI KART... Sacha Boey, düdükten sonra topu yere vurarak gösterdiği tepki nedeniyle hakem Halil Umut Meler tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

24'... Ofsayt (Fenerbahçe)Altay Bayındır'ın defansın arkasına gönderdiği uzun pasa hareketlenen Michy Batshuayi için yan hakem ofsayt bayrağını kaldırıyor.



22'... Ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören bir noktadan kazanılan serbest vuruşu kullanan Dries Mertens'in doğrudan kaleye gönderdiği şutunda top barajdan geri geliyor.

17'... Diego Rossi'nin ceza yayından kaleye gönderdiği şutunda top kalenin sağından az farkla auta çıkıyor.

16'... GOL AMA OFSAYT... Sol kanatta topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun ilerleyerek yaptığı vuruşta top ağlarla buluşuyor. Ancak ofsayt gerekçesiyle gol geçersiz sayılıyor.

14'... GALATASARAY ATTI AMA... Kazanılan serbest vuruşu kullanan Sergio Oliveira'nın doğrudan kaleye gönderdiği sert şutunda Altay Bayındır topu uzaklaştırmayı başarıyor. Dönen topu önünde bulan Abdülkerim Bardakcı'nın kale önündeki vuruşunda top ağlarla buluştu ancak yor. Ancak yapılan VAR kontrolü sonrasında ofsayt gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı

11'... İLK SARI KART... Sağ kanatta yaşanan ikili mücadele sırasında Gustavo Henrique, topla birlikte ilerleyen Barış Alper Yılmaz'a müdahalede bulununca hakem Halil Umut Meler tarafından sarı kartla cezalandırılıyor. Barış Alper Yılmaz'ın sakatlığı nedeniyle oyun kısa bir süre duruyor.

9'... Dries Mertens'in sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Attila Szalai kafayla topu uzaklaştırmayı başarıyor.

5'... Sol kanatta Kerem Aktürkoğlu'nun defansın arkasına gönderdiği pasa hareketlenen Sacha Boey için yan hakem ofsayt bayrağını kaldırıyor.

4'... Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Diego Rossi'nin ceza alanına gönderdiği ortasında Leo Dubois kafayla topu uzaklaştırmayı başarıyor.

2'... Miguel Crespo'nun pasıyla ceza alanında topla buluşan Diego Rossi'nin sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top Abdülkerim Bardakcı'dan geri geldi.

1'... Hakem Halil Umut Meler maçın ilk düdüğünü çalıyor ve mücadeleye Galatasaray başladı.

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