Fenerbahçe-Galatasaray derbilerinin efsane isimleri skor tahmini yaptı

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, Ülker Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Milyonlar dev derbiyi beklerken, iki takımın da efsane oyuncuları yılın maçını değerlendirdi. Efsane isimler Serkan Balcı, Ceyhun Eriş, Mehmet Yozgatlı, Hasan Kabze, Yasin Öztekin ve Kerem İnan dev derbi hakkında konuşup skor tahmininde bulundu.

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Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, Ülker Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Milyonlar dev derbiyi beklerken, iki takımın da efsane oyuncuları yılın maçını değerlendirdi.

Efsane isimler Serkan Balcı, Ceyhun Eriş, Mehmet Yozgatlı, Hasan Kabze, Yasin Öztekin ve Kerem İnan, dev derbiyi SABAH Spor'a yorumladı. İşte tüm açıklamalar...

Serkan Balcı: Fenerbahçe'nin 3-1 kazanacağını düşünüyorum

En başta şunu söyleyeyim; İnşallah kavgasız, hakemlerin gündem olmayacağı sadece futbolun konuşulacağı bir derbi olur. Fenerbahçe saha ve seyirci avantajıyla bir adım önde. Fenerbahçe'nin 3-1 kazanacağını düşünüyorum. Hem Jesus hem Okan Buruk iki isim de kendisini kanıtlamış hocalar. Dünya Kupası arası Galatasaray için oyun anlamında iyi olmadı ancak skor anlamında bir kayıp yaşamadılar. Fenerbahçe zaten geniş bir kadroya sahip.

Trabzonspor maçında kötü oynadılar ancak Hatayspor ve Antalyaspor karşılaşmalarında toparladı. Derbilerde tabiki atmosfer farklı olur. Konsantrasyon ve motivasyon çok önemli. Herkes bu maçı bekliyor. Fenerbahçeli futbolcuların gerçek Fenerbahçeli olmaları için Galatasaray'a gol atmaları şart, bu bizim zamanımızdan beri böyle.

Ceyhun Eriş: Okan Hoca atmosferi biliyor, Fenerbahçe oyun olarak daha önde

Derbilerin favorisi olmaz ama Fenerbahçe'nin kadro derinliği ve ortaya konan futbola bakarak Galatasaray'ın bir adım önünde olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe'nin kendi sahasında oynayacak olması da büyük avantaj. Derbilerden önce skor tahmini vermek mümkün olmaz. O günkü takım için atmosfer ve konsantrasyon çok önemli. Jorge Jesus, Okan Buruk'tan tecrübe olarak önde. Ancak Okan Hoca da bu tarz maçları çok oynadı. Nasıl bir atmosfer olacağını iyi biliyor.

Galatasaray'ın lider olması da onlar için avantajlı bir durum, moral olarak iyi durumdalar. Umarım keyifli, seyir zevki yüksek, kavga dövüşten uzak bir derbi izleriz. Derbilerde atmosfer yüksek olur, futbolcular bazen kendilerini kaybedebilir. Galatasaray 6 haftadır üst üste kazanıyor, lider oldular ancak dediğim gibi oyun olarak Fenerbahçe'nin daha önde olduğunu çok rahat şekilde söyleyebilirim.

Mehmet Yozgatlı: 2-1 Fenerbahçe kazanır

Fenerbahçe avantaja sahip sonuçta kendi evinde oynayacak. Daha coşkulu oynayacaktır. Sezon başında bu yana keyif vererek oynamayı hedefliyorlar. Kolay maç olmayacak. Derbilerin sonuçları hiçbir zaman belli olmaz. Galatasaray 6'da 6 ile iyi bir çıkış yaptı. Kadıköy'e 3 puan için geleceklerdir. Fenerbahçe her zaman olduğu gibi önde baskı yapacak, ikinci topları alıp Galatasaray defansını gafil avlamak isteyecektir.

Galatasaray ise güçlü orta sahasıyla topa sahip olup savunma arkası koşularıyla Fenerbahçe'nin bu zaafından faydalanmak amacında olacaktır. Son haftalarda hakemlerin performansı ve VAR kayıtları konuşuluyor. İnşallah sadece oyuncuları konuşuruz. Derbide oyuna sonradan girecek isimler de çok önemli. Fenerbahçe'de Enner Valencia, Galatasaray'da Icardi'nin yapacakları derbinin kaderini etkiler. Fenerbahçe'nin 2-1 kazanacağını düşünüyorum.

Hasan Kabze: Kalecilere çok iş düşüyor

Her iki takım da biraz yorgun olacak. Kadıköy'deki derbi orta saha savaşı halinde geçebilir. Hem Jorge Jesus hem de Okan Buruk ikisi de ismini kanıtlamış hocalar. Kalecilere çok önemli iş düşüyor, aynı şekilde forvet oyuncularına da öyle. Enner Valencia, Batshuayi, Mauro Icardi, Bafetimbi Gomis hepsi önemli isimler.

Derbide Galatasaray psikolojik üstünlüğe sahip, sonuçta Kadıköy'e lider gidiyorlar. Fenerbahçe de evinde oynayacağı için çok istekli olacaktır. Gönlüm Galatasaray'dan yana ancak inşallah sakatlıksız ve güzel bir derbi izleriz.

Yasin Öztekin: Sahaya yüzde yüzünü ortaya koyan kazanır

Galatasaray'da oynarken derbiler hep çetin ve kıran kırana geçiyordu. Bu maçların heyecanı birkaç hafta önceden başlar, herkes bunu konuşur. Her zaman ateşliydi, güzel maçlar oldu. Yine iyi bir maç olacağını düşünüyorum. Galatasaray 6'da 6 yaptı, Fenerbahçe de sezon başından beri iyi gidiyor.

Derbide o gün iyi konsantre olan, sahaya yüzde yüzünü ortaya koyan kazanır diye düşünüyorum. Futbol olarak eleştirilse de Galatasaray her zaman Galatasaray'dır. Bazen iyi oynamayabilir ama her zaman şampiyonluğun ilk adayıdır.

Kerem İnan: Beraberliğin ağır bastığı bir derbi olur

Fenerbahçe'nin mutlaka kazanması gereken bir maç. Derbilerin favorisi olmaz ama kendi sahası ve seyircisi önünde oynayacak olan Fenerbahçe bir adım önde. Galatasaray, Kadıköy'e çok motive bir şekilde gidiyor. Ligde 6'da 6 yaptılar. Kontrollü ve beraberliğin ağır bastığı bir derbi bekliyorum.

Galatasaray için liderliği bırakmamak çok önemli olacak. Okan Buruk'un da planını buna göre yapacağını düşünüyorum. Forvet hattında forma Gomis'in hakkı ancak güçlü bir Mauro Icardi'ye büyük ihtiyaç var.

Haber kaynağı: Sabah Spor