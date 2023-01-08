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Rusya'dan Ukrayna'ya 'intikam' saldırısı! Orası vuruldu 600 asker öldürüldü

Rusya'dan Ukrayna'ya 'intikam' saldırısı! Orası vuruldu 600 asker öldürüldü

RUSYA, Ukrayna'dan ağır 'intikam' aldı. Geçtiğimiz günlerde Ukrayna'nın 89 Rus askerini öldürdüğü saldırının ardından bugün Rus Savunma Bakanlığı son dakika duyurusu yaptı. Ukrayna'nın askeri kışlası Rus ordusu tarafından vuruldu ve 600 Ukrayna askeri öldürüldü.

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Rusya, Ukrayna'dan geçtiğimiz günlerdeki füze saldırısının 'intikamını' aldı. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da düzenlenen "intikam" saldırısında 600 Ukrayna askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Rus kışlasına yönelik ölümcül saldırıya karşılık intikam saldırısı gerçekleştirildi. Saldırıda 600'den fazla Ukrayna askeri öldürüldü." denildi.

Saldırının Ukrayna'ya ait bir askeri kışlaya gerçekleştirildiği öğrenildi.

Ukrayna 1 Ocak'ta vurmuştu

Ukrayna ordusu 1 Ocak'ta Donetsk bölgesindeki Makiivka şehrinde Rus birliğinin geçici olarak konuşlandığı binaya ABD yapımı 6 HIMARS füzesiyle saldırmıştı. Saldırı sonucu binanın tavan ve duvarlarında hasar meydana gelirken Rus askerlerinden 89'unun hayatını kaybettiği belirtilmişti ancak Ukrayna kaynakları "400 Rus askerin öldürüldüğünü" ifade etmişti.

Ukrayna'nın saldırısını doğrulayan Rusya kendi askerlerini suçlamıştı. Ukrayna'nın yaptığı saldırının nedeni olarak Rus askerlerin "yoğun şekilde telefon kullanmaları" gösterilmişti.

Ateşkes ilan edilmişti ama saldırılar devam etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ortodoks Noel'i dolayısıyla 6 Ocak saat 12.00'den 7 Ocak 00.00'a kadar Ukrayna'daki temas hattı boyunca ateşkes ilan edilmesi talimatını vermişti. Rusya'nın tek taraflı ilan ettiği geçici ateşkesin yürürlüğe girmesinden yaklaşık bir saat önce Rus ordusunun saldırı düzenlediği bildirilmişti. Ukrayna İçişleri Bakan Danışmanı Anton Geraşenko DA Rusya'nın Herson'daki bir itfaiye istasyonunu bombaladığını, saldırıda bir itfaiye erinin öldüğünü, 4 kişinin ise yaralandığını söylemişti. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın ateşkese uyduğu, Ukrayna'nın ise Rus birliklerinin mevzilerini bombalamaya devam ettiği ifade edilmişti.

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