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Rasim Ozan Kütahyalı'dan bomba Fenerbahçe-Galatasaray derisi iddiası! Bizi yenerlerse usturayla...

Rasim Ozan Kütahyalı'dan bomba Fenerbahçe-Galatasaray derisi iddiası! Bizi yenerlerse usturayla...

Rasim Ozan Kütahyalı bir kez daha kendinden bahsettirmeye başardı. Geçen hafta canlı yayında yaptığı küfürlü tezahüratla gündem olan ROK, şimdi de Kadıköy'de oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için iddialı bir paylaşım yaptı. Galatasaray taraftarı ROK, Fenerbahçe'nin bu akşam Galatasaray'ı yenmesi durumunda canlı yayında sakallarını kasacağını duyurdu...

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Beyaz TV canlı yayanında Ahmet Çakar'a küfürlü sözlerle şarkı tezahüratı yapan Rasim Ozan Kütahyalı, bu akşam Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe ve Galatasaray derbisi için skor tahmininde bulundu. Galatasaraylı olan Kütahyalı, "Fenerbahçe bugün bizi mağlup ederse canlı yayında sakallarımı usturayla sinekkaydı kestireceğim" paylaşımını yaptı.

Canlı yayında usturayla...

Kütahyalı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu gece Kadıköy’de vuku bulacak neticeyi şimdiden ilan ediyorum… Fenerbahçe:1 - Galatasaray:3 Ertem Şener ile yaptığımız derbi özel yayınındaki sözümün arkasındayım… Eğer Fenerbahçe bugün bizi mağlup ederse canlı yayında sakallarımı usturayla sinekkaydı kestireceğim.." ifadesini kullandı. 

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