Ünlü oyuncuyu isyan ettiren zam! "Kusura bakma seninle işim bitmiştir"

Kahveye peş peşe zam geldi. Kahve için ödedikleri ücreti sosyal medyadan paylaşarak fiyatlara isyan eden ünlülerden biri de Serkan Altunorak oldu.

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Ünlü oyuncu Serkan Altunorak da kahve için ödediği parayı fazla bulanlardan... Altunorak bir daha bu kahve mağazası zincirinden kahve almayacağını söyleyerek tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Bir büyük yulaf sütlü Americano'nun fiyatı 68 TL olamaz, olmamalı. Ben kabul etmiyorum. Hiç kusura bakma seninle işim bugün itibariyle bitmiştir. Senin hiç umurunda bile olmayabilir ama ben bunu yaptığım için kendimle gurur duyuyorum"