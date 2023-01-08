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Kamyon cenaze konvoyuna çarptı! 19 kişi hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kamyon cenaze konvoyuna çarptı! 19 kişi hayatını kaybetti

 Çin’in Jiangxi eyaletinde bir kamyonun cenaze konvoyuna çarpması sonucu meydana gelen kazada en az 19 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

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Çin’in Jiangxi eyaletinde bir kamyon cenaze konvoyundaki araçlara çarptı. Yerel basında yer alan haberlere göre, süratle gelen kamyon arkadan çarptığı konvoyu ikiye bölerek, bazı araçları sürükledi. Kazada ilk belirlemelere göre en az 19 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Yaralılar civardaki hastanelere kaldırılırken, görgü tanıkları ölenlerin ve yaralananların çoğunun cenazeye katılanlar olduğunu aktardı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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