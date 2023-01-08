Şehit edilen polislere yönelik sözleri tepki çekti! TİP'li Barış Atay 'Rahatladınız mı' diye sordu

Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Barış Atay'ın, katıldığı bir tartışma programında şehit edilen polislerle ilgili ifadeleri duyanların tepkisini çekti. Programı izleyen seyirciler Barış Atay'a hep bir ağızdan 'Şehit edilmesi!' şeklinde tepki gösterdi.

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Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Barış Atay, YouTube üzerinden yayın yapan bir programa konuk oldu. Programda konuşan Barış Atay, şehitlik tanımından rahatsız olduğunu açık açık dile getirdi.

TİP'li Atay, terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 2 polis memuru hakkında "Çözüm sürecini bitiren iki polisin infaz edilmesi." dedi.

Seyirciye laf yetiştirdi: Rahatladınız mı?

Salonda bulunan seyircilerin "Şehit edilmesi" diyerek tepki göstermesi üzerine Atay, "Peki, şehit edilmesi. Rahatladınız mı?" diye konuştu.

"Cihatta mısınız, arkadaşlar?"

PKK'nın hain saldırısı sonucu şehit düşen polisleri şehit olarak nitelendirmeyen Atay, "Arkadaşlar şehidin kelime anlamı tam olarak, Allah yolunda cihat ederken gayrimüslimler tarafından öldürülen, demek. Cihatta mısınız, arkadaşlar?" ifadelerini kullandı.