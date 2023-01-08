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Fenerbahçe ile Galatasaray 396. randevuda işte muhtemel 11'ler! Dev derbi 5 kıtada canlı yayınlanacak

Fenerbahçe ile Galatasaray 396. randevuda işte muhtemel 11'ler! Dev derbi 5 kıtada canlı yayınlanacak

Fenerbahçe ile Galatasaray, oynanacak derbi ile 396. kez rakip olacak. Ezeli rekabette sarı-lacivertlilerin üstünlüğü bulunuyor. Derbi dünya çapında 5 kıtada 100’den fazla ülkede canlı olarak yayınlanacak. 

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Ülker Stadyumu’nda saat 19.00'da oynanacak karşılaşma ile birlikte Fenerbahçe ile Galatasaray, 396. kez karşı karşıya gelecek. 

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Szalai, Gustavo, Serdar, Ferdi, Osayi, Arao, Crespo, İrfan Can, King, Batshuayi

Galatasaray: Muslera, Sacha Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, van Aanholt, Berkan, Oliveira, Rashica, Mertens, Barış Alper Yılmaz, Gomis

Ligde 131. randevu

Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 130 kez rakip oldu. Ligde de galibiyet sayılarında sarı-lacivertlilerin üstünlüğü bulunuyor. 

Bu önemli mücadeleyi FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Süleyman Özay yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Abdulkadir Bitigen olacak.

2 futbolcu kart sınırında

Fenerbahçe’de 2 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde Ferdi Kadıoğlu ve Miguel Crespo, ceza sınırında bulunan isimler.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Kadıköy'de oynanan son 10 derbinin sonuçları şöyle:

12.05.2013
Fenerbahçe: 2 - Galatasaray: 1

10.11.2013
Fenerbahçe: 2 - Galatasaray: 0

08.03.2015
Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 0

25.10.2015
Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 1

20.11.2016
Fenerbahçe: 2 - Galatasaray: 0

17.03.2018
Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 0

14.04.2019
Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 1

23.02.2020
Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 3

06.02.2021
Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 1

10.04.2022
Fenerbahçe: 2 - Galatasaray: 0

Dev derbi 5 kıtada canlı yayınlanacak

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi dünya çapında 5 kıtada 100’den fazla ülkede canlı olarak yayınlanacak. Derbi ayrıca Digiturk’ün her hafta 4 maç için sunduğu İngilizce yorum seçeneğiyle de seyirciyle buluşacak.

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