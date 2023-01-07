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Weghorst'un gol sevinci Beşiktaş maçının önüne geçti!

Weghorst'un gol sevinci Beşiktaş maçının önüne geçti!

Beşiktaşlı Weghorst'un ayrılık işareti olarak yorumlanan gol sevinci sonrası, oyuncunun menajeri açıklama yaptı ve "Bir problem yok" dedi.

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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin oynanacağı haftada Beşiktaş, sahasında Kasımpaşa'yı ağırladı.

Siyah-beyazlılar, mücadeleyi 2-1'lik skorlar kazandı ve üst üst ikinci galibiyetini elde etti. Beşiktaş'ın kiralık yıldızı Wout Weghorst'un Kasımpaşa karşısında attığı gol sevinci ise çeşitli tartışmalara yol açtı.

"Ayrılacak mı" sorusunu akıllara getirdi

Sosyal medyada, Wout Weghorst'un gol sırasında önce kalp işareti yapıp ardından 'bye bye' işareti yapması, ayrılık işareti olarak yorumlandı.

Weghorst'un menajeri Simon Cziommre, konuya ilişkin açıklamayı Fanatik'e yaptı.

Simon Cziommre, açıklamasında, "Her şey yolunda. Bir problem yok. Wout, sadece bir kutlama yaptı." ifadelerini kullandı.

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