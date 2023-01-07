Derbi heyecanı 5 kıtada birden yaşanacak
Süper Lig’de şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren Fenerbahçe-Galatasaray derbisi yayıncı kuruluş tarafından 5 kıtada 100’den fazla ülkede canlı olarak yayınlanacak.Abone ol
Tüm dünyanın merakla beklediği Fenerbahçe-Galatasaray derbisi, yarın saat 19.00’da beIN SPORTS’ta yayınlanacak.
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde 24 stadyum kamerası ile sporseverler müsabakanın her anını doyasına izleyecek.
24 stadyum kamerası, 1 drone ve 2 motosiklet kamerası her anı kayıt altına alacak
24 stadyum kamerası ve 1 drone kameranın yanı sıra, 2 motosiklet kamerası ile takımların tesislerden stada gelişine kadar her an canlı yayınlarla futbolseverlere aktarılacak.
Dev derbi 5 kıtada canlı yayınlanacak
Fenerbahçe-Galatasaray derbisi dünya çapında 5 kıtada 100’den fazla ülkede canlı olarak yayınlanacak.
İHA'nın haberine göre derbi ayrıca Digiturk’ün her hafta 4 maç için sunduğu İngilizce yorum seçeneğiyle de seyirciyle buluşacak.