Bakanlık iki ilde duyurdu! Kaçırılmayacak fırsat detayları belli oldu

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, “Yeni Evim Projesi” kapsamında İstanbul Zeytinburnu’nda iş yerleri ve Zonguldak’ta şehrin merkezindeki inşaatı bitmek üzere olan 34 iş yeri ve 41 konutu açık artırma ile satışa sunacak.

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Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 100 bin aileyi ev sahibi yapacak “Yeni Evim Projesi” kapsamında İstanbul’da 14 iş yerini Zonguldak’ta da 34 iş yeri ve 41 konutu, 17 Ocak’ta açık artırmayla satacak.

100 bin aileyi ev sahibi yapacak projede 0,69 konut kredisiyle satılacak konutlar için herhangi bir başvuru ücreti alınmayacak.

81 ilde bitmiş konutlar, belirli bir oranda tamamlanmış ve devam eden konutlar ile bankalarla garantörlük sözleşmesini imzalamış yeni başlayacak projelerin kampanyaya dahil olacak.

Teslim süresi belli oldu

Farklı metrekarelerdeki iş yeri ve konutlar 3 ay sonra teslim edilecek. Yüzde 40 peşinat, 60 ay vade ile satışa sunulan yatırımlık iş yerleri ve konutlar KDV’den muaf olacak. 17 Ocak Salı günü saat 10.30’daki açık artırma TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu ve Zonguldak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Konferans Salonu Merkez’de gerçekleşecek. Açık artırmaya online katılım da sağlanabilecek.

Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri ise Türkiye Halk Bankası A.Ş. tarafından yürütülecek. Ayrıntılı bilgilere "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adresinden ve 0212 608 15 00 "444 86 54" numaralı telefondan ulaşılabilecek.

Açık artırmaya online katılım

Satış Danışmanı Mert Çevik KDV’den muaf tutulan 34 işyeri ve 41 konutun açık artırmayla satılacağını anlatarak şöyle dedi:

İstanbul Zeytinburnu’nda birbirinden şık ve modern işyerleri ve Zonguldak’ta şehrin merkezinde inşaatı bitmek üzere olan 34 işyeri ve 41 konut açık artırmayla satışa çıkıyor. Farklı metrekarelerdeki işyeri ve konutlar 3 ay sonra teslim ediliyor. Yüzde 40 peşinat, 60 ay vade ile satışa sunulan yatırımlık işyerleri ve konutlar KDV’den muaf olacak. 17 Ocak günü saat 10.30’da İstanbul TOKİ hizmet binasında video konferans yoluyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü konferans salonunda ihalesi gerçekleştirilecek. Açık artırmaya online katılım da sağlanabilecek.