Türkiye bugün beşik gibi sallanıyor! Son deprem Van'da oldu şiddeti kaç?

Van'ın Özalp ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 5 km altında gerçekleşen deprem vatandaşları korkuttu.Abone ol
Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre Van'ın Özalp ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada Van'da deprem olduğu bilgisi verildi. Özalp ilçesinde 3.6 büyüklüğünde meydana gelen deprem vatandaşları korkuttu.
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Sarsıntının derinliği ise 5 kilometre olarak duyuruldu.