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Pervin Buldan açıkladı: HDP'den flaş Cumhurbaşkanı adayı kararı!

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "HDP kendi adayıyla Cumhurbaşkanlığı seçimine girecek. Çok yakında adayımızı açıklayacağız" açıklamasını yaptı.

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HDP Eş Genel Başkanı Pervin Puldan, partisinin cumhurbaşkanı adayına ilişkin kararını duyurdu. HDP Kars İl Örgütü’nün 4’üncü Olağan Kongresi'nde konuşan Buldan, kendi adaylarıyla seçime gideceklerini belirterek yakın zamanda cumhurbaşkanı adaylarını açıklayacaklarını ifade etti.

Buldan, HDP Kars İl Örgütü’nün 4. Olağan Kongresi'nde konuştu. Buldan, şunları kaydetti:

“Biz, halkların demokratik partisi olarak en kısa zamanda en yakın zamanda kendi cumhurbaşkanı adayımızı Türkiye halklarıyla paylaşacağız. Yani HDP, kendi adayını çıkaracak, kendi adayını gösterecek ve seçimlere kendi adayıyla girecek. Bizim ne Cumhur İttifakı’yla ne Millet İttifakı’yla herhangi bir ortaklığımız yok. Ancak ilkesel yaklaşımlarımız elbette ki var. Bu ilkesel yaklaşımlarımızı zamanı geldiğinde oturup konuşabiliriz, zamanı geldiğinde müzakere edebiliriz, zamanı geldiğinde diyalog içinde olabiliriz. Ama HDP’nin şu anki kararı, kendi adayıyla seçimlere gitmektir." 

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