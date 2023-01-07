BIST 5.342
DOLAR 18,71
EURO 19,91
ALTIN 1.122,87
HABER /  GÜNCEL

Genç Parti İl Başkanı'nın aracı kurşunlandı

Genç Parti İl Başkanı'nın aracı kurşunlandı

Çorum Genç Parti İl Başkanı Engin Erenler'in sokakta park halinde duran aracı gece saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından kurşunlandı.

Abone ol

Genç Parti İl Başkanı Engin Erenler’e ait olan otomobil gece geç saatlerde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kurşunlandı.

Silah sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olaya karışan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim mesajı: Fazla değil 5 ayımız var
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim mesajı: Fazla değil 5 ayımız var
Özel okullarda fazla ücret ödeyen veli, parasını geri alabilecek mi?
Özel okullarda fazla ücret ödeyen veli, parasını geri alabilecek mi?
Ali Babacan'ın vaadi gündem oldu Barış Doster 'bu cesareti kimden alıyor' dedi iki isme çağrı yaptı
Ali Babacan'ın vaadi gündem oldu Barış Doster 'bu cesareti kimden alıyor' dedi iki isme çağrı yaptı
Galatasaray'da kritik görüşme! Icardi'den Okan Buruk'a flaş derbi mesajı!
Galatasaray'da kritik görüşme! Icardi'den Okan Buruk'a flaş derbi mesajı!
Demirtaş'ın büyük kızı kime oy verecek? İlk kez oy verecek dedi yardım istedi
Demirtaş'ın büyük kızı kime oy verecek? İlk kez oy verecek dedi yardım istedi
Twitter'dan flaş karar! Trump'ın eski danışmanı Elon Musk'a teşekkür etti
Twitter'dan flaş karar! Trump'ın eski danışmanı Elon Musk'a teşekkür etti
Kahreden detay! 4 kişi evlerine 20 kilometre kala feci şekilde can verdi
Kahreden detay! 4 kişi evlerine 20 kilometre kala feci şekilde can verdi
Amatör kulüplere İBB'den güzel haber
Amatör kulüplere İBB'den güzel haber
Keseceği boğaya balyozla saldırdı! Meğer öncesinde de...
Keseceği boğaya balyozla saldırdı! Meğer öncesinde de...
Hastane yolunda korkunç kaza anne ve kızı hayatını kaybetti
Hastane yolunda korkunç kaza anne ve kızı hayatını kaybetti
MSB duyurdu: Yunanistan’a kaçmaya çalışan 8'i FETÖ’cü 2'si PKK’lı 15 kişi yakalandı!
MSB duyurdu: Yunanistan’a kaçmaya çalışan 8'i FETÖ’cü 2'si PKK’lı 15 kişi yakalandı!
Trabzonspor, Alanyaspor deplasmanında! Gözler suskun golcülerde
Trabzonspor, Alanyaspor deplasmanında! Gözler suskun golcülerde