Genç Parti İl Başkanı'nın aracı kurşunlandı

Çorum Genç Parti İl Başkanı Engin Erenler'in sokakta park halinde duran aracı gece saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından kurşunlandı.

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Genç Parti İl Başkanı Engin Erenler’e ait olan otomobil gece geç saatlerde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kurşunlandı.

Silah sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olaya karışan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.