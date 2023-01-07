Özel okullarda fazla ücret ödeyen veli, parasını geri alabilecek mi?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın özel okullarda 2023 fiyatlarının yüzde 65 olarak belirlenmesi kararı alınmasının ardından yüzde 65'ten fazla ödeme yapan velilerin paralarını geri alabilecekleri belirtildi.

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Habertürk muhabiri Gizem Türemen'e konuşan Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, özel okullarda yüzde 65 zamdan fazla ödeme yapan velilerin durumu hakkında konuştu.

"Elbette geri alabilirler. Veli önce okulla yazışsın, farkın kendisine iadesini talep etsin. Olumlu yaklaşılmadığı takdirde Milli Eğitim Bakanlığı'na şikayet etsin. Makul bir sürede yine fark ödenmezse Tüketici Hakem Heyetine başvurarak oradan karar alabilirler."

Özel Okul Velileri Platformu Sözcüsü Özgür Özkan ise, "Bazı özel okullar, '1 sene sonra yeni kayıtta mahsuplaşalım' şeklinde öneride bulunuyorlar. Bu aşamada Bakanlıkça da iadelerin hemen ve defaten yapılacağı şeklinde duyurulmalı" diye konuştu.