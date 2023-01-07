Ali Babacan'ın vaadi gündem oldu Barış Doster 'bu cesareti kimden alıyor' dedi iki isme çağrı yaptı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın vatandaşlık tanımını değiştirmek ve eğitimde Kürtçe anadili anayasaya koyma planına tepkiler sürüyor. Babacan'ın altılı masa ortağı Kılıçdaroğlu ve Akşener'e seslenen yazar Barış Doster, "Bu ipe sapa gelmez lafları, neye güvenerek söylediğini sorgulamıyorlar mı?" dedi.

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın açıkladığı “Temel İnsan Hakları Eylem Planı”nınde yer alan maddeler tartışma konusu oldu.

Kürtçe anadilde eğitime anayasal güvence sözü veren Babacan, vatandaşlık tanımını tarif eden Anayasa'nı 66. maddesini değiştireceklerini söylemesi tepkilere yol açtı.

"1 Mart tezkeresi öncesi ABD'lilerle at pazarlığı yaptı"

Babacan'a bir tepki de Cumhuriyet yazarı Barış Doster'den geldi. "Ali Babacan ve 6’lı masa" başlıklı yazısında Doster, "Abdullah Gül’ün desteğini arkalamış, Londra tefecilerinin gözüne girmiş, New York bankerlerinden aferin almış, küresel finans çevreleriyle iyi ilişkiler kurmuş, 1 Mart tezkeresi öncesinde, dönemin ABD Başkanı Bush’la, Amerikalıların aşağılayıcı benzetmesiyle “at pazarlığı” yapmış bir isim" ifadelerini kullandı.

Doster'in bir tepkisi de Babacan'a tepki göstermeyen CHP ve İYİ Parti'ye oldu. CHP içinde Babacan gibi düşünen çok sayıda isim olduğuna dikkat çeken yazar, CHP örgütünün sessizliğini yadırgadı.

“Aman 6’lı masa dağılmasın” endişesi

"İYİ Parti lideri, niçin Babacan’a şöyle okkalı bir Cumhuriyet tarihi dersi vermiyor?" diye soran Doster'in eleştiri oklarının hedefinde Kılıçdaroğlu ve Akşener vardı:

"Sıkça yineliyoruz, CHP genel başkanı, 6’lı masayı bir arada tutmak için harcadığı enerjinin onda birini, partisini büyütmek için harcamıyor. “Aman 6’lı masa dağılmasın” endişesi, CHP ve İYİ Parti yöneticilerinin elini, kolunu bağlıyor. Peki, CHP ve İYİ Parti yöneticileri, henüz rüştünü ispat etmemiş, seçime girmemiş, en küçük bir siyasi özeleştiri vermemiş Babacan’ın niçin, kendileriyle aynı hassasiyeti, aynı endişeyi taşımadığını, bu ipe sapa gelmez lafları, neye güvenerek söylediğini sorgulamıyorlar mı?

CHP ve İYİ Parti’nin yönetimleri, “Aman 6’lı masa dağılmasın” diyorlar da Babacan, “Birkaç ay sonra seçim var. CHP listelerinde yer alabilirim. CHP tabanından oy isteyebilirim. CHP’lileri kızdırmayayım” kaygısı taşımıyor mu? Bu cesareti kimden alıyor? Montrö konusunda çok haklı ve isabetli hassasiyetlerini kamuoyuyla paylaşan 104 amiralin bildirisi için “zevzeklik” diyen Akşener, Babacan’ın bu saçma sözleri için, son haftaların moda sözcüğüyle “ahmaklık” demeyi düşünüyor mu?