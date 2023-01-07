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12 yaşındaki çocuğun cinsel organından çıktı! Annesi gerçeği itiraf etti

12 yaşındaki çocuğun cinsel organından çıktı! Annesi gerçeği itiraf etti

Çin’in Chengdu şehrinde yaşayan ismi açıklanmayan 12 yaşındaki bir erkek çocuğu cinsel organına bir termometreninin tamamını soktu. Cinsel deney yapmak istediğini dile getiren çocuk şiddetli ağrı ve idrar problemi yaşayınca annesine durumu itiraf etti. Anne korkuyla oğlunu hastaneye götürdü.

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Tuhaf bir cinsel deney, 12 yaşındaki bir çocuğun penisine bir termometrenin tamamını soktuktan sonra korkunç bir operasyon geçirmesiyle sonuçlandı. Çin’de yaşayan ismi açıklanmayan 12 yaşındaki çocuk cinsel deneyinin tamamen yanlış bir şekilde gitmesi sonucunda şiddetli ağrı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Yapılan testler sonucunda cinsel organındaki termometre tespit edildi ve hemen çocuk ameliyat için hazırlandı.

Cerrahi işlem yapıldı

Röntgenler, termometrenin idrar yoluna o kadar sokulduğunu ve çocuğun mesanesine girdiğini ortaya çıkardıktan sonra, doktorlar anahtar deliği ameliyatı kullanarak termometreyi çıkarmaya karar verdiler. Asian Journal of Surgery'de vakayı detaylandıran ürologlar, mesaneye giden dokuda küçük bir cerrahi delik açtıklarını ve ardından termometreyi doğru konuma getirerek onu çıkarmak için küçük aletler kullandıklarını söylediler. Ameliyatın başarısına rağmen, çocuğun deneylerinden dolayı uzun vadeli herhangi bir komplikasyon yaşayıp yaşamadığına dair bir açıklama yapılmadı.

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